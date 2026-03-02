阿Sa首回應被《東周刊》爆男友Elvis進出半山香閨 認同居試婚︰重要嘅人佢見過晒

蔡卓妍（阿Sa）到尖沙咀出席海港城「金龍獻瑞醒獅賀歲」活動，除了為金龍及醒獅點睛外，堪輿學家李丞責亦指點她馬年運程；阿Sa與男友林俊賢（Elvis）密運中，被批蔡姓有桃花運，林姓則有正財，她高興表示是「好事成雙」。

蔡卓妍男友幫手照顧歐遊「團友」

阿Sa受訪談到得師傅批好運，聽到有桃花時顯得高興，她笑言有正財更快樂。她形容與男朋友感情OK，既開心又穩定。談到新年與容祖兒等老友歐遊，她表示男友也有同行，在歐洲玩得十分愉快，同時身體抱恙，氣管敏感又腸胃炎，笑言︰「還是回到香港最舒服！去旅行8日，行程有點趕，太多節目，平時是我幫『團友』Plan，今次大家都有貢獻，去了郊外，那裡比較少人，也有騎馬應節。」她指當地天氣凍，衣著比較侷促，也要費心照顧財物，自認能「夠一眼關七」但容祖兒「大頭蝦」最讓她操心，問男友幫眼照顧大家？她笑言：「OK呀！做到嘢！」

蔡卓妍認已見家長 相處節奏愉快

阿Sa續說，媽咪未同行歐遊，笑指︰「媽咪自己她有約，她去旅行比我更積極！」問到男友已有向媽咪拜年？她指：「緊梗係要，禮貌嚟。（見晒家長？）都可以咁講，身邊重要的人都有見過。（媽咪對男友印象？）你問我阿媽啦，我不可以代答。她有笑，是開心的。你知我媽咪眼角高，所以媽咪OK就係OK！」談到身邊人「開綠燈」，阿Sa的戀情亦進展得非常快，在高調認愛後，被《東周刊》影到男友進出其半山香閨，疑發展至同居試婚？她直認說，「拍拖就是這樣，大家也是這樣吧？沒有說快還是慢，我有我的節奏，開心便一齊。」

Twins密謀同VIVA組超級女團

至於工作大計，阿Sa指英皇的工作已填滿行事曆，談到5月的《25+ 英皇群星演唱會》，她指公司有新歌手、新伙伴，對於演出部分有少許想法，她會與鍾欣潼（阿嬌）一同構思，而歌迷也可提出建議；又指期望與VIVA合作，「始終是公司兩隊女子組合！（一齊側手翻？）好墟冚喎！仲做到，我最近不太Fit，病了，只想打網球少做Gym。」

蔡卓妍︰婚期遲啲傾

談到她有24小時貼身教練，阿Sa笑言：「他說想我肥一點，我堅持瘦！我們有點分歧，哈哈！但其他方面暫時沒有。（有冇「婚期」？）搵日大家傾吓，哈哈！」至於家族演唱會公布後，歌迷有為演出分配擔心，阿Sa表示會聽從公司指示，形容她與阿嬌的部分一定會做到最好。