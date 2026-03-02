Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「蜘蛛仔」湯姆賀倫驚爆秘婚已做人夫 Zendaya御用設計師證實婚禮已舉行

影視圈
更新時間：12:23 2026-03-02 HKT
發佈時間：12:23 2026-03-02 HKT

Marvel超級英雄片《蜘蛛俠》（Spider-Man）系列英國男星湯姆賀倫（Tom Holland）自2021年11月公開與美國女星Zendaya拍拖，二人早已在2024年12月訂婚，直到近日被Zendaya御用美國時裝設計師Law Roach爆料，湯姆賀倫與Zendaya已經結婚。

Zendaya御用設計師笑稱：你們錯過了

綜合外媒報道，《第32屆演員工會獎》當地時間周日（1日）在美國洛杉磯舉行，在紅地氈訪問時，Zendaya御用美國時裝設計師Law Roach被查探口風時，意外爆料透露：「婚禮已經發生，你們錯過了。」有傳媒再度求證是否屬實時，Law Roach回覆：「是真的！」還哈哈大笑。

湯姆賀倫與Zendaya當年因合作撻著，被拍到在車上熱吻令戀情曝光，之後不時公開晒恩愛。湯姆賀倫當年求婚時，有指戒指由倫敦珠寶設計師Jessica McCormack設計，重達5.02卡，價錢超過20萬美元（約155萬港元）。

Zendaya胸側愛的紋身

湯姆賀倫曾在三年前的訪問中提到戀情：「我們非常保護這段關係，想盡量保持神聖。我們不覺得自己欠任何人解釋，這是我們的風格，跟我們的事業無關。」而Zendaya更被影到在左腋下近胸側位置紋上「t」字，疑將湯姆賀倫的名字刻在身上。

