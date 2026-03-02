Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金多寶丨Lokman、 Candy連走8場謝票 兩位「林肯」首度同眶 楊樂文自覺側面與李尚正似樣

影視圈
更新時間：11:15 2026-03-02 HKT
發佈時間：11:15 2026-03-02 HKT

MIRROR成員楊樂文（Lokman）和COLLAR成員王家晴（Candy）在賀歲片《金多寶》中演年輕版的李尚正和楊詩敏，雖然只是客串演出，2人亦幫忙宣傳，昨日（1 日）聯同李尚正、導演翁子光和執行導演何爵天連走8場為電影謝票。

楊樂文呼籲觀眾準備好紙巾

兩位「林肯」首度同場謝票，令觀眾非常期待，楊樂文呼籲觀眾要準備好紙巾，何爵天提到拍攝時先拍李尚正和楊詩敏唱歌一場，指當時要2人狂轉圈，又狂拍多個版本，因怕之後拍攝年輕版時，楊樂文和王家晴會連接不到，事前亦讓2人先看成年版作參考，不過王家晴指自己只是企定定，相對楊樂文簡單，楊樂文笑指要配合轉圈的timing，又要將撥頭髮和chok樣發揮得淋漓盡致，是技術性的難度，但拍得很開心很爽，「一開始找我客串時未知要做甚麼，之前都有人講過我和阿正似，我自己覺得側面都幾似，後來知道是演他的年輕版時，就有種『天啊，咁好安排』的感覺。」李尚正亦認為兩人有相似的地方，指自己年輕時也不錯，找楊樂文演他的年輕版很符合現實。

楊樂文被要求講六合彩號碼 

最後他們向幸運觀眾送上小禮物，有觀眾要求楊樂文講6個號碼讓她買六合彩，笑言「中左養你」，他即叫對方買戲中的號碼，指其中的34正是他當年《全民造星》的參賽號碼，又提議她買戲中另一組錯的號碼，並祝她一注獨得。

