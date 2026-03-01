Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳國邦58歲生日與阮兆祥食飯慶祝 竟被囡囡嫌係「悶蛋」 馬思惠演女警身邊圍滿男士好幸福

影視圈
更新時間：22:15 2026-03-01 HKT
發佈時間：22:15 2026-03-01 HKT

陳國邦與馬思惠（Macy）今日（1日）到銅鑼灣為新戲《衝鋒：火拼》宣傳，陳國邦指最近習慣了為電影宣傳的生活，覺得出來可以見大家幾開心，不會被指是悶蛋，又謂甚至女兒陳禛也這樣講自己，至於在戲中是唯一女主角的Macy，做女警的她對於今次身邊圍滿男士感到幸福，可睇靚仔又受保護，最辛苦的應該是跑步和遞槍，問到拍完戲後是否覺得要操體能？她透露VIVA正準備新歌舞蹈外，因參加了一項需要4人合作的運動比賽，所以每日都在訓練中，而新歌也希望在四月推出。

陳國邦幸與太太互相影響

陳國邦早前58歲生日，他指太太和女兒因為在泰國，所以當晚阮兆祥約了他出去食飯慶祝，又指現在對節日越來越沒有感覺，所以沒有慶祝，甚至連生日、結婚周年也不會記得，幸好與太太也可互相影響，所以對方也不介意，問到女兒是否因此而說他是悶蛋？陳國邦指女兒由細到大也覺得自己煩，又指暫時不用轉語氣與女兒相處，但日後隨着女兒長大的時候可能會改變。

