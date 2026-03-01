Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張曦雯嫌無Baby fat要「谷漲」自己 大讚陳瀅著性感睡衣好索 羅毓儀開心粉絲有明顯增長

影視圈
更新時間：21:45 2026-03-01 HKT
發佈時間：21:45 2026-03-01 HKT

張曦雯、陳瀅與羅毓儀以運動打扮亮相劇集宣傳，健康性感示人，眾人在現場挑戰雙人瑜珈，現場亦播出預告片段，陳瀅以透視睡衣亮相，她即尷尬遮掩屏幕。

陳瀅叫張曦雯接棒做性感擔當

三人在大批粉絲應援下到場，問因劇集吸引到新粉絲？陳瀅笑言的確有變多，張曦雯則指因劇集類型更合家歡，因此最近多了小朋友粉絲，而羅毓儀亦指社交平台數字有明顯上升。問陳瀅是否因性感場面吸引新粉絲？她相信不是，笑指拍檔又可愛、又索，問她則是「性感擔當」？陳瀅笑言替大家頂一頂，相信張曦雯很快會接棒。對於性感睡衣場口，陳瀅表示印象不深，因是在拍攝尾聲在凌晨趕拍，自己也迷迷糊糊，張曦雯則大讚好索。

陳瀅與羅毓儀投訴張曦雯是女性公敵

問張曦雯性感做運動會否尷尬？她稱是平日的運動服裝，得到很多品牌贊助服飾，覺得做瑜珈宣傳亦沒問題，因劇中角色是瑜珈高手。問為穿運動服而少食飯？羅毓儀即笑言嬲，因拍攝時張曦雯經常說要「谷漲」自己，反而是她開劇時便會胖。張曦雯指拍攝時都會瘦，覺得自己沒Baby fat臉會凹進去不好看，身旁二人即投訴是女性公敵，大呼羨慕。

