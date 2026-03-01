陳家樂獲衛詩雅宣布爭影帝：感動昇華 張繼聰呼籲「讓下新人」 送囝囝到澳洲留學喊到一泡眼淚

張繼聰、陳家樂、陳國邦及馬思惠今日（1日）到銅鑼灣宣傳新戲《衝鋒：火拼》，眾人更在街頭派爆谷及跟大家玩估爆谷味道遊戲。張繼聰與陳家樂在戲中分別飾演對立的賊和警察，而且更有私怨，做賊的張繼聰亦會復仇，對於兩人同獲提名金像獎「最佳男主角」，名副其實由戲內鬥到戲外，張繼聰表示是大家雙贏，因他覺得入圍已成功。

陳家樂希望與太太行紅地氈

陳家樂對於能入圍亦表示感動，因自己已入行約18、19年，才第一次獲提名，自己也很感動，亦要感謝一直以來去培育他、幫助過他的導演及行業裡的朋友：「因為呢個提名係行業畀我嘅一個肯定，所以個感動係之前我從來未試過有。」對於好友衛詩雅宣布提名名單時亦都感動到喊，家樂指她將那份感動昇華了很多，更自爆曾講笑地要求對方，無論提名有沒有自己都好，可扮嘢讀一下自己的名字，令他過癮下：「點知我一見到佢拆封信，個表情…咁好戲嘅你，到底你係做緊戲定真係感動？跟住見到佢越嚟越激動，本來我好平靜，就突然間有一種『有機會』嘅感覺，令到我好緊張，我諗佢真係好感動，因為我哋入行後一齊經歷咗大大小小嘅事，佢好戥我開心。」至於陳太連詩雅，家樂就指她更激動，瘋狂大叫，但自己則盡量保持低調。問到時是否會帶太太一起去行紅地氈，家樂表示希望，不過對方在4月中要去外地工作，希望夾到時間。

陳家樂被媽媽感動

張繼聰透露屆時老婆謝安琪也一定會陪他去，就算喊和嬲也需要她陪住自己。至於對爭影帝是否有信心？張繼聰坦言已盡力做，但各人也會有自己的喜好，所以入圍已經是好大的肯定，而另外的對手是古天樂和梁家輝，他們本來已是影帝，至於是否要叫他們讓奬？他說：「你應該叫有票投嘅人講讓下我哋啲新人，但我自己起碼覺得行紅地氈地嗰陣起碼我會抬起頭。」家樂則謂不理勝負，得到大家的認同已是最大的鼓勵，不會去想輸贏，只能夠交給個天去決定：「最重要好似阿聰所講，對得住自己演嘅角色。（媽咪幫你放天燈！）哈哈，係呀，我最後一刻先同佢講我入咗圍，佢話知，跟住就send咗張相（天燈）俾我，嗰下搞到我真係忍唔住（爆喊）。」

張繼聰怕囝囝落地生根

張繼聰兒子張瞻到澳洲留學，身為爸爸的他日前在網上分享感受，表示感覺似失戀，他坦言現在仍在失戀中，需要點時間，幸好現在科技發達可以經常溝通，如經過今次家人的關係更緊密，因為兒子以前不會回覆訊息，現在就是秒覆，自己雖然不捨，但對兒子有新的生活也感開心，唯一驚的就是兒子之後會落地生根，同樣也是爸爸的家樂即表示不想知道，張繼聰就繼續解釋身為爸爸的感受，更笑指女兒若長大後也要去外國讀書，自己會跟埋去，甚至乎是移民。張繼聰又自爆與兒子離別當日自己和老婆也有喊：「我同老婆講我鼻敏感要攞紙巾，去到候機室都冇食嘢，去廁所洗吓面，個空姐問我食乜我都一泡眼淚，唔知佢睇唔睇到，但而家睇返啲片都觸動。」問到家樂現在是否要先取經？他表示現在不想去想，因女兒現在不黐自己，又或者不讓自己抱的時候感覺也不好。至於張繼聰則笑言現在很容易喊，拍喊戲隨時可找他。