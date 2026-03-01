《中年好聲音3》劉洋地獄式減肥 肥胖身形成賣點 消瘦後恐面臨脫粉危機

現年43歲的劉洋，憑TVB《中年好聲音3》贏得季軍入行，肥胖身材及沉厚歌聲，可謂他的標記，被網民封為「重炮手」。劉洋除了天生靚聲外，他的外形亦充滿喜感，並於去年加盟TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》，飾演「細曹總」，土豪造型加上一口不純正廣東話，直接頂替了曹總的位置。不過自從劉洋拍劇後，經常要亮相幕前，所以他去年已開始節食減肥，近日更加碼開始跑樓梯，但網民就表示肥仔大件造型一直是他的特色，輕言改變恐怕會流失粉絲。

劉洋去年節食減肥受阻

劉洋來港參加《中年好聲音3》為人熟悉，他的本業其實是在雲南經營火鍋店，又是易肥體質，終於吃出了這個肥胖身軀，外形其貌不揚，仍無阻其追夢，但自從開始拍劇後，為了上鏡更好看，他去年已經開始減肥，以往無肉不歡，改為以粟米、蕃茄、鷹嘴豆等當正餐，當時確是瘦了少許，但已經面對網民不少反對聲音，除了指他「肥得可愛」外，還怕他減肥後，會不夠氣唱歌，更以巨肺歌手肥媽、杜麗莎作例子。

相關閱讀：劉洋老婆罕現身《中年好聲音》船河晒水着 TVB全能司儀黐實性感李佳：大家都係暴乳

劉洋每天跑樓梯減肥

近日劉洋開始了他的新一輪減肥大計，就是每天跑樓梯，不經不覺已經跑到第三天，穿上黑色運動裝的他，滿頭大汗，髮型更是塌了下來，但他依舊拍片，要網民督束他進行地獄式減肥，而他更提醒大家下樓時記得乘搭升降機，才不會傷及膝蓋。不過對於劉洋減肥，網民似乎不太受落，更指現時肥壯身材才是他的標記，就算成功減肥，也變得毫無特色。

劉洋減肥後恐欠缺特色

劉洋減肥大計仍在努力中，但圈中早有不少肥胖藝人，為了健康減肥，先後有細細粒陳嘉佳、蕭徽勇及何遠東，但圓潤肥胖一直是他們的特色，減肥後在行內即變得面目模糊，而像細細粒更是多次反彈，時肥時瘦，情緒受到困擾，至於最終劉洋能否減肥成功，脫胎換骨，大家拭目以待。

相關閱讀：劉洋演「細曹總」殺入《愛回家》 神複製經典角色造型活靈活現 呂慧儀：回憶返晒嚟