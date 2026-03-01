俞可程想做完美女人 兼顧測量師工作 避免兩頭唔到岸｜名人雜誌

憑參選港姐入行的「東張女神」俞可程，其採訪風格令人留下深刻印象，她早前跳出《東張》參與慈善騷演出，但自覺未如理想，坦言要以師姐朱千雪為目標，希望能像對方一樣，在事業、家庭及演藝方面能同時兼顧，成為一個完美女人。文：霍淇 圖：譚志光

俞可程坦言加入《東張西望》後，令她對香港社會有了更深刻的體會。



本來是「測量師」的俞可程（Kanis），2024年因工作沉悶，加上個性貪玩，所以報名參選港姐，尋求新體驗。入行後，失去穩定工作和收入，Kanis指俞爸爸因傳統保守，初期非常反對，甚至不與她交談，至近期態度才稍為軟化，「其實他們沒有怨言，但我是給自己的壓力，入行說不難的話就是假的，因我也喜歡靠自己，不想因為我轉了行給家裏壓力，所以我的壓力源自於，我想快點讓他們看到我做得開心之餘，也想讓他們看到我的成就。」

高EQ面對負評

加入《東張》除了令更多人認識Kanis外，更讓她接觸到從前無法觸及的社會層面與人物，對香港社會有了更深刻的體會。這份工作不僅開啟了她的演藝生涯，由於工作需要接觸大量投訴與紛爭，她曾因無力感而難過，而當中讓她最難忘的是在牛頭角公屋有女性吸毒和作性交易的故事，「她年輕時是一個很開心和漂亮的女仔，然後她經歷一些不開心的事情和誤交損友，就變成這樣，我是很可憐她，因我也經歷過情傷，明白有時候看不開會很痛，所以我很明白她為甚麼會好像放棄自己，然後去到現在的地步。」

Kanis指節目出街後，也得到很多迴響，也有很多負評，有人會認為他們的手法不對，而自己也有反思採訪時的態度是否太強硬，但她認為若經過這次之後，對方會反省，可能自己未必是做錯。雖然曾經被批評，但也有觀眾讚Kanis採訪時EQ高，她指本來已經很少會生氣和跟別人吵架，加上正在工作，更不能夠無緣無故對被訪者去做這些事。

「東張女神」俞可程的採訪風格令人印象深刻。

俞可程當年在港姐決賽大騷空中瑜伽，贏盡掌聲。

不想聚焦於身材

除了讚她EQ高外，因為魔鬼身材更被網民封為新一代「最強Body」，她認為這是一個讚美，自己也不會吝嗇，讓別人看到她的優點。問到會否怕大家的目光只專注在她的身材上，而忽視她的努力，她指也有想過這問題，「與家人和朋友傾談時，他們指我剛入行，只有一個節目，沒甚麼人認識，很現實的，最吸引人及令到人留意的東西，可能就是你的外表和身材。」這一句話就是指先讓大家慢慢留意，然後別人會看到你的內涵、想法、價值觀或其他方面，這樣也不失為一個好的開始，「最重要的是，不是純粹賣弄，慢慢我就決定做回自己。」

Kanis早前首次在慈善節目中演出音樂劇，對於首次跳出《東張》做其他表演，她「唉」了一聲，坦言演出沒有預期般好，她解釋由於自己不想完全放棄測量師的行業，所以會趁空檔兼顧測量師工作，「這件事令我反思了很多，究竟我現在的生活應該是怎樣？我覺得前陣子是有一點……兩邊都太想兼顧，然後給自己很大壓力，而令自己很多時休息不夠及表現沒有那麼好，但這不是藉口，所以我因為這件事，與身邊的人傾談了很多，去想應該如何分配時間。」她指經過這次之後，決定將外面工作的時間減少，希望出來的效果不再是「兩頭唔到岸」的感覺。

俞可程早前參與慈善騷演出，但自覺表現未如理想。

fit爆身材都付出不少努力。

俞可程被封為新一代「最強Body」。

以朱千雪為榜樣

在分配時間的這一方面，Kanis坦言要向同是港姐出身的偶像朱千雪學習，「我覺得她很厲害，選的時候她是民選冠軍，我已經覺得她很漂亮和很有氣質及智慧。我之前看了她的訪問，她是大律師，也是藝人和媽媽，她說做每一個身份時都要很專注和分配好時間，這點醒了我！首先我要知道自己的專注能力，如果真的能力不夠，就要承認，看看怎樣取捨。」

新一年，Kenis希望能嘗試拍劇，也會在社交媒體多拍一些不同題材影片，可能會是有關於襯衫的片，另外也想拍一些生活短片，「見過一些網民都頗喜歡看我家姐，所以也會在網上分享多些我們兩姊妹相處時的趣事給大家看。」

俞可程視師姐朱千雪為目標。

俞可程預告會多分享與家姐的生活短片。

