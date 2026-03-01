「御用師奶」黃梓瑋50針狂拮臉頰血流滿面 直擊痛到喊整容實錄 再豪擲12萬換自信笑容

由何依婷連同關嘉敏、陳嘉佳（細細粒）合作主持的TVB Plus節目《醫美直擊首爾篇》日前播出新一集，繼續跟進「御用師奶」黃梓瑋赴韓國的整容全過程。此次節目不僅直擊了她臉部注射「長效水光針」的痛苦場面，更揭示了她花費約12萬港幣進行牙齒美容的驚人療程。

黃梓瑋落淚挑戰全臉狂打50針

節目中，57歲的黃梓瑋為了改善膚質，選擇接受被譽為「最痛醫美針」之一的長效水光針（Skinvive）療程。在手打注射過程中，黃梓瑋全臉被連續施打近50針，臉頰更不斷滲血，鏡頭真實記錄下她因劇痛而緊皺眉頭、緊握抱枕，最終更忍不住落淚的畫面，令在場外觀察的關嘉敏及陳嘉佳大感心痛，不忍直視。黃梓瑋事後坦言過程「真係好痛」，但為了追求長達6至9個月的美麗效果，仍然勇敢挑戰。

黃梓瑋告別金屬牙套後遺症

除了面部膚質微調、並在眼皮、鼻及下巴等部位進行整容手術，黃梓瑋亦下定決心解決困擾多年的牙齒問題。她透露，年輕時因意外跌倒導致門牙受損，當年鑲配的金屬牙套經多年氧化，已導致牙肉萎縮及發黑，影響儀容。

為此，她豪擲約12萬港幣，在韓國接受了16顆「無痕陶瓷牙貼片」療程。該牙科診所以其先進技術聞名，號稱能「一日完成」療程。從移除舊牙套、修整牙齦線、3D掃描建模、到安裝半永久牙貼片，整個過程一氣呵成。療程結束後，黃梓瑋擁有一口潔白整齊的牙齒，展現出自信燦爛的笑容，讓她感嘆一切都值得。

