「御用師奶」黃梓瑋整容全直擊 告別肥師奶重返顏值巔峰 撞樣90年代性感女星關秀媚

入行36年的TVB「御用師奶」黃梓瑋最近豁出去為TVB新節目《醫美直擊 首爾篇》擔任「測試員」，親身去醫美大國韓國，黃梓瑋揚言要尋回人生第二春：「我唔可以再畀自己再差落去，如果今次個節目真係可以畀我去返10年前，我稱為黃金期啦，我相信行出嚟嘅自信，展露喺人前，會感覺自己真係似個藝人，而家我係似個師奶。」事實上黃梓瑋的「肥師奶」形象深入民心，要改變並非易事。

黃梓瑋為變靚捱盡苦頭

黃梓瑋早年曾做過微創吊線雙眼皮手術，但很快打回原形，今次她下定決心接受需開刀的割雙眼皮手術。進入手術室前，黃梓瑋心情變得沉重並一度爆喊，後來又注射透明質酸填充，一口氣在臉上打10支針，可謂捱盡苦頭。經過連番改造後，黃梓瑋終於可以以新形象樣示人。

黃梓瑋從小內心一直很在意外表

黃梓瑋在節目中曾表示只做過很基本的美容項目，也沒有在香港進行過醫美注射，從小內心一直很在意外表，但因兒時家境不富裕，身為長女的黃梓瑋要照顧兩個弟弟，不敢問父母要錢打扮自己，婚後亦將照顧家庭放在自己之前，不捨得花那麼多錢在自己身上。近年進駐小紅書和抖書的黃梓瑋，改造成功後急不及待晒「戰績」，連日來po一些農曆新年的祝福說話，黃梓瑋整容前面暗啞兼皮膚鬆馳，不過整容後五官變得立體而精緻， 臉型偏向鵝蛋臉，線條流暢，下巴看起來小而尖，眼睛圓大有神，擁有明顯的雙眼皮，鼻樑高挺，鼻頭精緻，嘴唇飽滿，唇形清晰，不單看起來有一種年輕、甜美的感覺，而且還撞樣90年代「最強大嫂」關秀媚。有網民留言：「果然做了醫美更美麗了！」、「個鼻好好多。」、「靚咗」、「越來越年輕。」黃梓瑋亦有留言表示感謝。

黃梓瑋曾受荷爾蒙影響暴肥30磅

黃梓瑋在商台廣告部工作，被星探發現開始有機會拍電影，第一部參演電影就是成龍主演的《城市獵人》，到了1993年正式踏進影圈，曾拍過不少電影，拍得最多是周星馳的電影，如《破壞王》、《審死官》等，其後在朋友介紹加入電視台，曾在亞視、有線、港台等不同平台做特約演員，直至1996年才正式簽約TVB。黃梓瑋在2000年與圈外男友結婚，不過當時相當低調，連公司都不知道結結婚一事，黃梓瑋覺得結婚是自己的私隱，所以不想太多人知道，婚後黃梓瑋育有兩子，大仔早年到外國升學，細仔亦已經中學畢業，兩母子似足餅印。黃梓瑋早年因身體出現毛病，受荷爾蒙影響暴肥30磅：「拍《公公出宮》係肥到最高峰，可能年紀大開始機器壞，連公司都開口叫我諗辦法減一減。」結果韓馬利叫黃梓瑋一齊跳舞做運動，廖麗麗又介紹她去看中醫針灸，在耳仔針灸了一個月，竟然很快回復之前磅數。

