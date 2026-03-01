Coffee愛犬保護囡囡被兒子視為「敵人」 連詩雅教女兒不要亂碰狗狗 拜年與Lucy首見面玩得開心

活動大使林芊好（Coffee ）和連詩雅（Shiga）亦都帶同家中愛犬出席，問到養寵物家中小朋友可有呷醋？Coffee表示兒子沒有呷醋，反而視家中愛犬為「敵人」：「原本隻狗係我個仔，之後有了妹妹，後來就跟咗我，佢哋兩個真係會打交，有時咬到個仔流血，有時我個仔又會打返佢，我好難控制佢哋兩個，反而現在多了妹妹，情況稍有好轉。」她表示愛犬當了妹妹是女兒，會保護她，愛犬每次聽到妹妹喊都會表現緊張，感覺好得意。Coffee直言兒子現時跟家中狗狗勢不兩立，指愛犬上個月才咬傷兒子隻腳：「咬到個仔隻腳流晒血，不過兒子又衰嘅，佢突然好快咁跑入廚房，令到愛犬超級緊張，一啖咬了落去。」他笑言這是兒子與狗狗兩年以來的恩恩怨怨，所以經常提兒子不要欺負妹妹。

Coffee帶2個月囡囡飛澳洲

Shiga表示其愛犬不時都想攻擊女兒，她說：「因為愛犬一直當自己是BB，但突然間屋企多咗個BB，佢成日都好似好唔開心，經常匿咗喺梳化底，但女兒又好鍾意佢，成日想同佢玩，依家大咗會成日走去梳化底掹隻狗出嚟，令狗狗發惡幾乎咬佢。」所以她會經常教導女兒不要胡亂碰牠。

Coffee表示今個新年沒特別周圍去，並透露早前屋企有事，帶着只有兩個月大的初生女兒飛澳洲，舟車勞頓，所以今個新年大部分時間都留在家中：「今年冇乜去拜年，主要留喺屋企，如果出去一日，可能要留喺屋企抖三日。因為啱啱生完第二胎冇幾耐，身體比較攰，想休息多啲。」

Shiga開心女兒衣服終合身

Shiga表示有幾天去了親友家中拜年，其中去了三哥苗僑偉屋企，表示女兒當日初次與李𤨪琛的女兒Lucy見面，小朋友都玩得好開心。她表示去年買了很多衣服給女兒，去年不合適，今年反而可以穿到。身旁的Coffee表示反而好多朋友或者贊助女兒衣服，但沒有機會穿，因為新年在家居多，笑言給女兒穿「阿叔」底衫，可以舒適一點。Coffee 表示一對子女𢭃了很多利是，兒子已經拆了利是，笑言女兒的利是已被自己充公，因五歲前都會為子女保管，而兒子至今的利是錢仍在家中夾萬，表示要着手為他開戶口了。