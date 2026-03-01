Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「最強小三」五索高調為馬清鏗慶生 父子齊聚生日會 公開絕密生育計劃：佢話多謝

影視圈
更新時間：14:00 2026-03-01 HKT
發佈時間：14:00 2026-03-01 HKT

「最強小三」五索自高調公開與已婚富豪馬清鏗的關係後，生活越見高調，近月來更多度曝光馬清鏗的正面照，甜蜜放閃。五索昨日（28日）繼續在社交平台出賣馬清鏗，曝光為馬清鏗慶祝生日，場面溫馨幸福，再次引發網民熱議。

馬清鏗開懷大笑

從五索分享的一系列照片、影片中，生日飯場面熱鬧，壽星馬清鏗穿上淺色恤衫、戴著眼鏡，頭戴生日王冠，臉上掛著藏不住的燦爛笑容。馬清鏗時而開懷大笑，時而被五索和仔女的互動逗得樂不可支。而馬清鏗切蛋糕時，一直抱住年幼囝囝，眾人唱完生日歌後，馬清鏗抱住兒子一齊吹蠟燭，五索全程站在馬生身旁，望住兩父子時流露出幸福的笑容。

相關閱讀：「最強小三」五索豪派30萬開工利是 大疊千元鈔票當扇撥涼 六位數現金當碎銀

五索花心思訂Q版蛋糕

五索高調為馬生慶祝生日，除準備壽包及蛋糕外，另一個以名車的造型蛋糕，更曝光仔女樣貌，馬生喜愛的紅色「法拉利」造型蛋糕極其搶眼，不僅手工精緻，上面更有馬清鏗、五索與四個仔女及繼子的Q版翻糖公仔，蛋糕上寫著「馬先生生日快樂」，可見五索為此花盡心思。

相關閱讀：「最強小三」五索高調晒家庭樂 出遊目擊馬生拖女呷醋 一人在場即被降格變「妹仔」

五索在IG留言：「大家係下面留言祝馬先生：生日快樂啦，佢內心會無限興奮」，五索之後又稱：「我用咗我部電話show 俾佢睇，見到重女嘅祝福好開心」、「見到咁多女同佢祝福，你話佢興唔興奮？」

五索爆馬生喜歡大玩具

五索又曝光全球僅限量600部、馬生的愛車法拉利Daytona SP3，五索回覆網民時爆料：「他就像一個小朋友，還很喜歡大玩具」。不過對似多位網民催生再追女，五索煞有介事表示：「佢話多謝，但唔想再生」、「他拒絕了我再生育的計劃」等。

相關閱讀：「最強小三」五索情人節揭婚外情辛酸 與百億人夫一度分手 馬生：係咪一定要咁癲？

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:49
伊朗局勢︱最高領袖哈梅內伊喪生 伊朗確認部份遇害軍官名單︱不斷更新
即時國際
8分鐘前
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
影視圈
6小時前
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
2026-02-28 06:00 HKT
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
旅遊
6小時前
伊朗哈梅內伊身亡 比特幣反彈8% 避險角色明顯有變 拆解一個關鍵原因
伊朗哈梅內伊身亡 比特幣低位反彈8% 避險角色明顯有變 拆解一個關鍵原因
區塊鏈
5小時前
佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮
佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-28 11:12 HKT
「兩元兩折」方案於今年4月推行，「優惠車程設限」方案將於2027年4月左右。
兩蚊兩折｜4月起生效 10元或以上車費付正價兩折 一文睇清收費安排重點！
社會
4小時前
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
告別40年陰暗舊樓 青衣夫婦50萬築溫暖木系陽光屋 設計師上演「空間魔術」 一奇招增細單位收納
告別40年陰暗舊樓 青衣夫婦50萬築溫暖木系陽光屋 設計師上演「空間魔術」 一奇招增細單位收納
家居裝修
9小時前
我要讚佢｜港人記者移民後一度不適應 維修衣車義賣環保袋回饋社區
好人好事
2026-02-28 08:00 HKT