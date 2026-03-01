「最強小三」五索高調為馬清鏗慶生 父子齊聚生日會 公開絕密生育計劃：佢話多謝

「最強小三」五索自高調公開與已婚富豪馬清鏗的關係後，生活越見高調，近月來更多度曝光馬清鏗的正面照，甜蜜放閃。五索昨日（28日）繼續在社交平台出賣馬清鏗，曝光為馬清鏗慶祝生日，場面溫馨幸福，再次引發網民熱議。

馬清鏗開懷大笑

從五索分享的一系列照片、影片中，生日飯場面熱鬧，壽星馬清鏗穿上淺色恤衫、戴著眼鏡，頭戴生日王冠，臉上掛著藏不住的燦爛笑容。馬清鏗時而開懷大笑，時而被五索和仔女的互動逗得樂不可支。而馬清鏗切蛋糕時，一直抱住年幼囝囝，眾人唱完生日歌後，馬清鏗抱住兒子一齊吹蠟燭，五索全程站在馬生身旁，望住兩父子時流露出幸福的笑容。

五索花心思訂Q版蛋糕

五索高調為馬生慶祝生日，除準備壽包及蛋糕外，另一個以名車的造型蛋糕，更曝光仔女樣貌，馬生喜愛的紅色「法拉利」造型蛋糕極其搶眼，不僅手工精緻，上面更有馬清鏗、五索與四個仔女及繼子的Q版翻糖公仔，蛋糕上寫著「馬先生生日快樂」，可見五索為此花盡心思。

五索在IG留言：「大家係下面留言祝馬先生：生日快樂啦，佢內心會無限興奮」，五索之後又稱：「我用咗我部電話show 俾佢睇，見到重女嘅祝福好開心」、「見到咁多女同佢祝福，你話佢興唔興奮？」

五索爆馬生喜歡大玩具

五索又曝光全球僅限量600部、馬生的愛車法拉利Daytona SP3，五索回覆網民時爆料：「他就像一個小朋友，還很喜歡大玩具」。不過對似多位網民催生再追女，五索煞有介事表示：「佢話多謝，但唔想再生」、「他拒絕了我再生育的計劃」等。

