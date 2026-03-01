陳慧琳新歌受《薰衣草》啟發 掛住金城武想搵對方拍MV：搵唔到佢 恨演恐怖片想挑戰癲癲哋角色

陳慧琳（Kelly）昨日（28日）在銅鑼灣舉行新歌《那人那地那天》MV發佈會及電影《薰衣草》放映會，Kelly在會上表示新歌由江海迦（AGA）在兩年前寫，因對方喜歡《薰衣草》，所以有這首歌的誕生，而現場也播放AGA的錄音。Kelly笑言掛住金城武，在答問環節中，她指曾與金城武合作三次，當中包括電影《天涯海角》、《安娜瑪德蓮娜》及《薰衣草》，她笑指拍《天》時跟金城武沒有很熟，表示對方像藝術家一樣經常一個人望海，自己心想「你都幾悶！」，而拍《安》的時候就開始熟，再加上有郭富城在搞笑，至於拍《薰衣草》就更熟，因只有他們兩人：「成日對住唔講嘢真係口臭，所以就friend咗，所以默契會更加好。」

Kelly自爆與金城武好浪漫

受訪時，Kelly指新歌受《薰衣草》啟發，問是否有找真正的金城武去演，Kelly笑指找不到對方，自己也沒有和對方聯絡，但坦言掛住對方：「睇返原來嗰陣時都幾襯，（有冇睇佢新戲？）有啊，成個大哥，嗰陣時係少男，好浪漫㗎我哋！」提到今次專程到了多個當年《薰衣草》的場景拍攝，她指特意到中環SOHO區那邊拍攝，但現在已經完全不同，找不到自己那個香薰治療室之外，見到那些本來是餐廳現在變成吉舖，自己個心也悒悒哋，提到只有她沒變，Kelly即笑說：「成身變，（fans都讚你冇變過！）有嘅，我自己知，行遠少少得㗎，遠少少就冇變！」對於歌曲在兩年前錄起，但現在才面世，Kelly謂一直在等MV，因為導演有很多主意，一時想找金城武，又想去法國：「太誇喇，我哋俾唔到佢，搵個實在小小嘅嘢。」

Kelly準備好舉行Side Track演唱會

對於有粉絲要求Kelly舉行Side Track演唱會，她直言已準備好，自己也想開，但先要看手頭上的工作，因為還有巡迴演唱會，自己不能同時間做那麼多事情，希望完成巡迴後可以開始新的項目，因為已經巡迴了兩年，自己也想做新的事情，但現在仍未知是否仍要去內地，仍在洽談中，所以好像沒完沒了般，3月底也將會去馬來西亞舉行巡迴，又透露今次是一位已經很久沒有合作的男士，現在正在練習他的歌曲，而5月也會在澳門開騷，不過還未請到嘉賓：「問咗個嘉賓十次佢都唔得閒，（你啲嘉賓冇重複？）我對呢啲唔重複，希望次次有新鮮感畀觀眾。」

參加《唱錢》要「諗諗先」

對於她早前認出《中年好聲音3》的參賽者侯靜伊（Connie Hau），Kelly指自己間中都會看《中年好聲音》，也很喜歡對方的聲音，之後才知道對方也是Hi-Fi歌手：「我後尾睇返佢唱《誰願放手》，覺得掂喎，因為唔易唱，佢唱得好好聽。（原來你得閒都會睇電視！）唱歌吖嘛，睇唱歌技巧，研究吓嘛。」至於是否有興趣《唱錢》？她就表示「諗諗先」。問到Kelly近年為何不拍戲？她坦言香港沒有太多電影開，也沒有太多資金，但若有機會，以現在的年紀會想拍愛情片，也喜歡拍喜劇，之後她又突然想拍類似狄美摩亞的《完美物質》：「好鬼恐怖，我想拍類似呢啲嘢，咁樣拍嗰時會好過癮，不過都好辛苦，每日喺嗰個狀態，自己未試過想挑戰吓癲癲哋嗰啲。」對於有網民指Kelly是關詠荷的麻雀腳，她笑指自己不懂打麻雀，就連砌牌也不懂，若跟對方打自己會是水魚，又指早前與張家輝合照表現僵硬，是因為被對方突然嚇親。