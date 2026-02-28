「TVB男神榜」引網民熱議  37歲最佳男配角爆冷跑出？「花美男視帝」慘遭冷待

TVB的男藝人樣貌，近日成為Threads上的熱門話題。有網民發起「TVB男藝人樣貌排名」，將一眾男星從最高級別的「S+」到「S」、「A」、「B」等順序分級，引發網民激烈討論和二次創作，紛紛貼出自己心目中的男神排行榜。

何廣沛「爆冷」跑出？

在這次網絡票選中，應屆「最佳男配角」得主何廣沛意外地跑出，成為眾多網民心目中的新一代「頂級男神」。從網民分享的截圖可見，何廣沛的名字頻繁出現在「S+」、「S」或「A」等最高級別的行列中，與傳統男神如林峯、古天樂、張智霖、鄭嘉穎等前輩並列。對此，何廣沛亦親自在多個帖文下留言「多謝賞識」，感謝網民的厚愛，其親民作風備受讚賞。

吳偉豪亦被受追捧

除了何廣沛，近年備受力捧的新生代演員吳偉豪亦是不少網民的心水之選，在多個榜單中穩坐「S」或「A」級，人氣同樣高企。

張振朗慘遭冷待

而一直被指外貌酷似張智霖的視帝張振朗，在此次排名中卻似乎受到冷待。雖然有部分網民將他列入「S+」，但更多人將他歸類於「B」級，未能躋身頂級男神之列。另一位資深型男陳豪，似乎也未獲網民垂青，在大部分榜單中均未見其名列前茅，反映出網絡世代對「靚仔」的標準或已悄然改變。

