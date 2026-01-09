Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

視帝張振朗與女友楊偲泳合照罕曝光 親密互動甜到漏 相愛6年曾公開示愛：或聽日結婚

影視圈
更新時間：16:30 2026-01-09 HKT
發佈時間：16:30 2026-01-09 HKT

現年38歲的視帝張振朗於2019年公開與32歲的楊偲泳（Renci）拍拖，但兩人對戀情一直保持低調，至今已相戀6年，雙方都已認定對方，去年底更被網民捕獲食飯見家長，早已互相融入家中。而近日二人相約朋友到嘉年華會遊玩，楊偲泳激罕公開與張振朗的合照「放閃」，可見兩人感情再度升溫，越愛來越高調！

張振朗楊偲泳充滿童真

愛得低調的張振朗與楊偲泳，日前忙裡偷閒與幾位女性朋友到嘉年華玩攤位遊戲，並分別在限時動態分享當日玩遊戲的影片，片中的同行女友人在玩遊戲，張振朗與女友楊偲泳則站在旁邊觀看，當友人成功過關時，兩人都即時興奮得歡呼大叫，與幕前的cool爆形象截然不同，充滿着童真。

相關閱讀：TVB視帝張振朗「見家長」過程曝光  低調戀楊偲泳6年融入女方家中  網民：結婚好事近？

張振朗楊偲泳贏4大袋公仔

而楊偲泳亦晒出當日玩遊戲贏得的戰利品，見她手上拿着4大袋公仔，收穫十分豐富。之後分享了一張5人大合照，見到楊偲泳與男友張振朗並肩站在旁邊位置，眾人手上各自抱着大公仔，又笑到四萬咁口，共見兩人臉上亦不禁流露出幸福的笑容，楊偲泳在照片上寫道：「到底邊到有得買個小心觸電機返屋企玩？」看來似乎仍意猶未盡呢！

張振朗曾言「或者聽日結婚」

張振朗和女友楊偲泳拍拖6年，現時二人的事業都相當不俗，他指他們彼此就是大家的「護身符」。他表示現時家人沒有催婚，故此不急於結婚，但指自己好傳統，終有一日會結婚：「當然會想做呢件事，依家關係好舒服，但要等多一陣，因為我同佢都衝刺緊。我哋係好chill嗰種，突然之間聽日做都唔出奇！」

相關閱讀：雙料視帝張振朗拖楊偲泳行花市放閃 朱敏瀚做「電燈膽」 一樽水三份飲

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港鐵老翁爭位施襲｜據悉老翁事隔5日終落網 涉「兜鎚窩面」打女乘客惹眾怒
01:41
港鐵老翁爭位施襲｜72歲翁事隔5日終落網 涉「兜鎚窩面」打女乘客惹眾怒
突發
4小時前
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
內地攻港麵店推$22超值早餐 食齊粥+蒸包+油炸鬼 網民：吃到深圳價！
內地攻港麵店推$22超值早餐 有齊粥+蒸包+油炸鬼！網民：吃到深圳價
飲食
9小時前
連鎖酒樓長者優惠2026！早茶點心孖寶$20.8／煲仔飯$18.8
連鎖酒樓長者優惠2026！早茶點心孖寶$20.8／煲仔飯$18.8
飲食
8小時前
天王秘戀一年無預警宣布結婚！甜美新婚妻身份大起底 舊愛曾爆分手涉第三者
天王秘戀一年無預警宣布結婚！甜美新婚妻身份大起底 舊愛曾爆分手涉第三者
影視圈
4小時前
《中年好聲音2》單親唱將驚傳離開TVB？ 兩度發文稱萬分捨不得：繼續努力唱
《中年好聲音2》單親唱將驚傳離開TVB？ 兩度發文稱萬分捨不得：繼續努力唱
影視圈
11小時前
太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷 網民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷 網民期待：月尾去新舖！
飲食
12小時前
方媛揭秘天王家庭日常 洩跑馬地3千呎豪宅內部 郭富城甘做「女兒奴」互動畫面曝光
方媛揭秘天王家庭日常 洩跑馬地3千呎豪宅內部 郭富城甘做「女兒奴」互動畫面曝光
影視圈
5小時前
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
時尚購物
2026-01-08 17:00 HKT
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
影視圈
2026-01-08 10:00 HKT