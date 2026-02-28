TVB視后江美儀揭離婚真相  罕談吳君如胞弟前夫新歡極瀟灑  憧憬愛情但已唔恨結婚

現年54歲的TVB視后江美儀，入行多年，向來予人獨立、瀟灑的形象。她近日作客陳志雲的網上節目，罕有地剖白了與前夫、吳君如胞弟吳君祥的一段十年婚姻。對於這段已逝去的關係，江美儀顯得十分豁達，表示兩人離婚不涉第三者，更主動提起對方已有新戀情，盡顯從容氣度。

江美儀拍拖三個月閃婚

江美儀與吳君祥在2016年結束婚姻關係，但原來兩人當年的結合相當迅速。江美儀在訪問中透露，二人僅拍拖三個月便決定結婚，她憶述當時的心態非常隨性，面對求婚，她只覺得「無所謂㗎，咪結囉！」，灑脫的態度讓主持人陳志雲也感到驚訝。

江美儀提吳君祥新歡

對於離婚的原因，江美儀坦言並非因為出現第三者，純粹是兩人相處過後，覺得彼此的關係「做朋友好過做老婆」。她表示，現在與吳君祥依然是好朋友，但考慮到對方已有新伴侶，自己不會經常聯絡對方，以免打擾，表示「真係有需要先搵」。她豁達地談及前夫的新戀情，足見其大方得體的態度。

江美儀曾渴望當媽媽

在訪問中，江美儀亦分享了自己對家庭和愛情的看法。她坦言在二十多歲時，曾極度渴望成為母親，可惜當時的伴侶並沒有此意願。時至今日，她已打消生育念頭，認為1自己未必再有當年的耐性與能力去照顧一個新生命。

江美儀不憧憬婚姻

雖然已經單身多年，但江美儀對愛情依然抱有憧憬，不過她笑言：「我憧憬拍拖，但我唔憧憬婚姻，亦唔憧憬一齊生活。」一席話清晰地表達了她現時享受自由、獨立的愛情觀。

