Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB視后江美儀揭離婚真相  罕談吳君如胞弟前夫新歡極瀟灑  憧憬愛情但已唔恨結婚

影視圈
更新時間：18:30 2026-02-28 HKT
發佈時間：18:30 2026-02-28 HKT

現年54歲的TVB視后江美儀，入行多年，向來予人獨立、瀟灑的形象。她近日作客陳志雲的網上節目，罕有地剖白了與前夫、吳君如胞弟吳君祥的一段十年婚姻。對於這段已逝去的關係，江美儀顯得十分豁達，表示兩人離婚不涉第三者，更主動提起對方已有新戀情，盡顯從容氣度。

江美儀拍拖三個月閃婚

江美儀與吳君祥在2016年結束婚姻關係，但原來兩人當年的結合相當迅速。江美儀在訪問中透露，二人僅拍拖三個月便決定結婚，她憶述當時的心態非常隨性，面對求婚，她只覺得「無所謂㗎，咪結囉！」，灑脫的態度讓主持人陳志雲也感到驚訝。

相關閱讀：江美儀大方祝福前夫吳君祥覓得第二春：有咪好囉 拜見金龍王獲贈言「越來越好」丨獨家

江美儀提吳君祥新歡

對於離婚的原因，江美儀坦言並非因為出現第三者，純粹是兩人相處過後，覺得彼此的關係「做朋友好過做老婆」。她表示，現在與吳君祥依然是好朋友，但考慮到對方已有新伴侶，自己不會經常聯絡對方，以免打擾，表示「真係有需要先搵」。她豁達地談及前夫的新戀情，足見其大方得體的態度。

江美儀曾渴望當媽媽

在訪問中，江美儀亦分享了自己對家庭和愛情的看法。她坦言在二十多歲時，曾極度渴望成為母親，可惜當時的伴侶並沒有此意願。時至今日，她已打消生育念頭，認為1自己未必再有當年的耐性與能力去照顧一個新生命。

江美儀不憧憬婚姻

雖然已經單身多年，但江美儀對愛情依然抱有憧憬，不過她笑言：「我憧憬拍拖，但我唔憧憬婚姻，亦唔憧憬一齊生活。」一席話清晰地表達了她現時享受自由、獨立的愛情觀。

相關閱讀：陳志雲返TVB門外遭千夫所指？撰長文親解打卡原因 爆曾欲離開商台：遞過辭職信

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
01:15
伊朗局勢︱美國以色列聯手發動「史詩怒火」空襲 伊朗導彈襲美駐巴林海軍基地︱不斷更新
即時國際
1小時前
01:00
深水埗嫖客暈倒死亡 揭妓女藏吸毒工具被捕
突發
8小時前
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
13小時前
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
地產資訊
2026-02-27 13:00 HKT
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
2026-02-27 13:03 HKT
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
玻利維亞運鈔機墜毀，造成15死30傷。美聯社
00:58
玻利維亞運鈔機墜毀15死30傷 民眾瘋搶散落鈔票 軍警發射催淚彈驅趕
即時國際
7小時前
周永恆港鐵車廂疑背妻攬女  貼到實如膠似漆脫罩陰陰嘴笑  網民：條女又唔同咗
周永恆港鐵車廂疑背妻攬女  貼到實如膠似漆脫罩陰陰嘴笑  網民：條女又唔同咗
影視圈
4小時前
佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮
佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
前TVB「樓后」離港生活自爆對一人有虧欠 放下花旦面子學新事物 進駐豪宅環境清幽：唔想出街
前TVB「樓后」離港生活自爆對一人有虧欠 放下花旦面子學新事物 進駐豪宅環境清幽：唔想出街
影視圈
10小時前