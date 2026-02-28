Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

竹內涼真爆戀上拍檔土居志央梨 二人合作《10DANCE》結緣 女方被發現多次出入男方家

影視圈
更新時間：15:45 2026-02-28 HKT
發佈時間：15:45 2026-02-28 HKT

去年底憑日劇《有本事換你來做啊》及Netflix漫改電影《10DANCE》爆紅的32歲日本男星竹內涼真被爆熱戀中，對象正是在《10DANCE》片中扮演其拉丁舞拍檔的33歲女星土居志央梨。

土居已認識了竹內家人

八卦媒體《SMART-FLASH》今日（28日）報道，有人於2月目擊土居志央梨乘搭的士到達竹內涼真位於東京高級住宅區的公寓大樓，而竹內早已急不及待在大廈門口等候，二人一見面就親密交談，隨後更相擁搖晃如在跳慢舞一般，場面浪漫。據知竹內涼真的妹妹竹內穗乃香和弟弟竹內唯人同日亦有到哥哥家中探訪，看來土居志央梨已認識了男方家人，戀情火速發展。

竹內喜歡土居性格

二人因合演《10DANCE》而結緣，據知竹內為該片提前7個月開始接受舞蹈訓練，並邀請土居一起練習。竹內曾是足球選手培訓體系出身，土居則自幼學習芭蕾舞，二人同屬「體育會系」背景，自然特別投契。加上竹內曾因擔任這齣大製作主角而感到壓力超大，當時正是土居在旁鼓勵他說「你一定要玩得更開心」。熟悉竹內的相關人士指他正是喜歡土居這種個性直率、有點男仔頭，但又非常懂得營造良好氛圍的女性，於是二人就一拍即合。有鄰居更指在去年9月就曾看到他們一起散步，可見二人在拍竣電影後不久便開始拍拖。

事務所稱私事由當事人處理

他們雖然都工作邀約不斷，土居2月更忙於演出舞台劇《黑百合》，又要拍攝3月中播出的人氣晨間劇《如虎添翼》衍生劇《#山田轟法律事務所》，但二人都盡量抽時間在家中約會，竹內更有時會偷偷去看土居的演出。情人節當天，《SMART-FLASH》就拍到土居工作完畢後乘的士前往竹內家，途中更到一間人氣朱古力店購買「情人節朱古力」給男友。昨早（27日）記者更攔截了從竹內家離開的土居，就二人的戀情進行訪問，期間土居一言不發地上了的士，記者再問二人戀情是否從《10DANCE》開始時，土居笑着回答：「遲些再聊吧」，然後就乘車離去。記者就二人關係詢問了雙方事務所，他們的事務所均回應說：「私事交由當事人處理。」

