魏浚笙計劃出碟  建自家品牌 馬年誓創造美好回憶

魏浚笙（Jeffrey）馬年祝賀大家一馬當先、馬到功成、龍馬精神及身體健康。過去一年Jeffrey在工作上遇到重大意外，令他學懂珍惜身邊的一切事物、家人和女友。而他一直在心底裏有着要建立自家品牌的心願，望能在今年完整地構思後推出。另一方面，人生第一張唱片也將於今年面世，馬年定能為他人生留下多姿多彩的一頁。撰文：鍾舜英、攝影：羅安強

魏浚笙學懂享受人生

Jeffrey回顧過去一年，深感這是既忙碌、卻也是最難忘的一年。這年他接受了人生一項重大挑戰，拍攝電影《殺手#4》面對九成台前幕後工作人員以全日文溝通，對Jeffrey來說實在是有些困難。不過，完成了這次拍攝之後，卻大大地豐富了他的演員之路，讓他明白到認真對待去做一件事，無論語言上有多少障礙，一定可以完成整件事及一定會成功。加上首次當男主角，在過程中看到的事情跟過往也不一樣，體驗到不同層次，感情變化也大有不同，可說是他的最大收穫。

Jeffrey決心要在馬年創造美好回憶。

Jeffrey在事業上有不少新計劃。

談起女朋友，Jeffrey心花怒放。

魏浚笙因禍得福

返港後繼而接拍由其參演之首套劇集《I SWIM》導演執導的電影《Wakesurf》，期間發生嚴重意外對Jeffrey來說是震驚的，當時發生的事是他從未經歷過，Jeffrey感到十分幸運，現在自己仍然健在，所以學懂要享受每一天、每一秒，才是最重要。有健康身體，每天起床能夠呼吸新鮮空氣，也是幸運的事，他坦言：「這套戲除了體現到拍攝意外，整套戲是熱血的，而且題材新穎，期待今年上映。」

拍攝《Wakesurf》時發生嚴重意外，Jeffrey執返條命仔亦自覺幸運。

魏浚笙有好消息會公布

Jeffrey從這次意外學懂放鬆和享受人生之後，現在會覺得很簡單的事情反而變得十分重要，例如健康、家人，所以他會再花多點時間在家人和另一半身上。這是否意味着他想早一點結婚？Jeffrey卻否認道：「其實從最初拍拖開始我已經想結婚，若然開花結果踏上人生另一階段，我便會向大家宣布。」

Jeffrey準備迎接事業大躍進。

Jeffrey開始拍拖時已想結婚，並指到真正實踐時會向大家宣布。

魏浚笙看好友結婚覺浪漫

Jeffrey又指去年7月參加Tyson Yoshi在外國舉行的婚禮，讓他感到這種婚禮形式十分浪漫，也體驗到海外婚禮的好處，導致他很想自己的婚禮也以這形式進行，他解釋道：「Tyson的婚禮相比我過往去過的所有婚禮的差別都極大。因為身處外國，一班人在那幾天都是集中在那件事上，感覺十分浪漫，大家享受同一個時刻，很難得一班好友在外國一個島上玩，真的很浪漫。看到一位好兄弟在那種情景下結婚，真的令我十分感動。」至於他日後的婚禮是否打算做得更浪漫？Jeffrey強調這方面是不可比較的，人家的方式與自己兩個人的浪漫方式不同，最緊要是令到另一半幸福，儀式不一定要盛大，兩個人都享受那一刻才是最重要。

Jeffrey祝大家龍馬精神，畢竟有健康體魄才能完成自己的夢想。

去年7月參加Tyson Yoshi婚禮，Jeffrey指好友結婚形式好浪漫。

魏浚笙新一年事業大展拳腳

至於接着下來的馬年，就是Jeffrey創造美好回憶的一年。在其音樂事業方面，今年是重要時刻，因他將會製作首張個人專輯，雖然一定要花費大量金錢，卻是Jeffrey的全新里程碑。此外，Jeffrey透露一直藏在心底多年的夢想，就是擁有自己的品牌，之前因未構思好，為免做出來不是自己想要的效果，所以一直未有聲張。在整體構思清晰後，希望今年有自己品牌的產品推出，無論是時裝或咖啡店也好，這就是自己很想做的事。他坦言：「想將自己的構思展示給更多粉絲或朋友，想讓大家更瞭解我的內心世界，那便直接透過產品呈現出來。」展望新一年，Jeffrey希望收到有着完整故事的好劇本，無論合作的對手是誰都好，可以一起合作拍戲，已經讓他感到很開心。

Jeffrey認為去年是既忙碌又難忘的一年。

Jeffrey在元旦首奪叱咤十大，令他對其音樂事業更具信心。

首次孭重飛在日本拍攝電影《殺手#4》，對Jeffrey來說是一大挑戰。

魏浚笙過簡單開心農曆年

每到新年，Jeffrey也會花多些時間與家人共聚，吃吃年糕、麻將耍樂開心一下，感受一下新年的快樂。他更憶起過往在農曆新年的開心記憶，小時候家人親友團拜，一班小朋友一起談天說地，晚飯過後，又小朋友一起前往旺角花墟行花市。還記得當時真的極多人排隊進入花市，幾個小朋友排在隊尾慢慢前行，雖然排至凌晨4時還未能進入花市，不過卻感到很開心。Jeffrey說：「開心的回憶是自己創造出來的，因此今年想做一些簡單的事，讓自己十年後回看，也會是美好的回憶。」

除了發展演藝事業外，Jeffrey亦計劃創立自家品牌。

Jeffrey向歌影視三棲發展，搞埋自家生意。

Jeffrey暢談2026年大計，手舞足蹈。

場地：个園竹語、鳴謝：夏昭建龍獅體育總會