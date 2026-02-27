Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Sammi揭《夜王》「Ｖ姐」名字有段故 票房破6000萬未敢怠慢籲繼續買飛入戲院

影視圈
更新時間：20:14 2026-02-27 HKT
發佈時間：20:14 2026-02-27 HKT

賀歲片《夜王》開畫後屢破佳績，票房剛剛衝破6000萬大關，女主角鄭秀文（Sammi）連日來不忘以「V姐」身份，於網上落力宣傳。

鄭秀文叉滿電再砌過

過年後，Sammi已進入工作模式，她表示︰「繼續前進各計劃，新年假期之後，頭腦更清晰了，昨天開會，滿有進展。《夜王》只正式公映第十天（2月26日），路仍長，希望各位老細多多支持，多多入戲院捧場。」她同時在限時動態中請大家到YouTube收看「星秀傳說（Shine一次ver.）  電影《夜王》宣傳曲，並請求網民在Comments寫上「Everyone is the Superstar」，代表已經入戲院支持《夜王》。她續表示雖然工作忙碌，忙裏偷閒去做瑜伽，紓緩工作壓力、疲勞。

