孫燕姿全新單曲化身太空人傳遞自我療癒力量 為2026巡演暖身啟航 

「天后」孫燕姿的《就在日落以後》巡迴演唱會將於2026年繼續盛大展開！自3月起跑，將陸續唱響各大城市。面對全新場次與舞台規模的前置準備，燕姿與團隊反覆推敲節目結構、視覺調度與音樂層次，力求為即將演出的內容尋找更精準的節奏與重心。

燕姿開年單曲驚喜登場

正當大家引頸期盼之際，燕姿率先帶來2026年華語樂壇開年強勢單曲《飛瀑而下》。作品於今日全面上線，單曲封面中，燕姿化身身處無重力宇宙的太空人。她有感而發地分享：「《飛瀑而下》這首歌形容一種最衝動卻又最平靜的感覺，好似答案清晰明亮。它在告訴我們，經歷那麼多無形的或許、如果、分叉的結果，我們切記所有曾經給過自己的微笑與希望。而不管這些勇氣來自於自己、他人還是某一天遇見的陌生人，我們最後在失速的邊界裡，擁抱起自己。」這首歌最終抵達的，並非被他人拯救的時刻，而是一種恍然明白：「原來，一直能接住自己的，正是自己。」

《飛瀑而下》音樂編制氣勢磅礴

編曲中，宏偉壯闊的空間聲響在音樂結構上盡顯莊嚴動人，遊走於顆粒噪訊與平流聲場之間。在流行搖滾的骨架中，Martin Tang收斂卻極具張力的電吉他頻率，如同失速噴流的彗星，在音場中劃出軌跡。創作與製作過程中，她與多年好友陳蔚甄的合作展現出流暢的默契；首度攜手的新加坡創作歌手文慧如，一直以孫燕姿為音樂道路的啟蒙，其詞曲以高完成度回應這次合作，從仰望到並肩，也讓歌曲在理性結構與情感感受之間，成為深層而自然的合作共振。

孫燕姿新歌冷靜姿態展開

歌曲以近乎冷靜的姿態展開，失速、下墜、失重，這些意象並未指向崩塌，而是一種清楚知道自己正在往哪裡去的過程。當重心不再牢牢站定，當一切暫時失序，她仍選擇相信自己不會粉碎。作為孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會即將再次啟動前的重要序章，《飛瀑而下》為今年即將展開的香港、蘇州、吉隆坡、台北等場次，定調一個奮不顧身的完美起點。