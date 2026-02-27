陳松伶忍口戒食備戰明晚個唱 放閃感謝魔鬼教練老公張鐸甜蜜助陣
《陳松伶演唱會 - 香港》明天（28日）晚上8時將於灣仔伊利沙伯體育館隆重舉行，門票早已全部售罄。松松表示萬分感謝每一位購票支持的朋友，會將大家的熱情與厚愛深深記在心裏，屆時將以最動人的歌聲、最真摯的情感，回饋所有到場觀眾。
松松嚴控飲食拒再修改戰衣
演唱會現已進入最後準備階段，松松笑言為免最後一刻要修改衣服尺碼，她在春節前已嚴格控制飲食，連最喜歡吃的蘿蔔糕也暫時放下，待演唱會完畢後才盡情大吃一頓。這幾天松松在伊館排練時，對每一個音符、每一句歌詞和每一個走位都反覆琢磨，務求以最佳狀態，把最完美的舞台送給每位入場支持她的歌迷。
陳松伶感激團隊及嘉賓
松松特別鳴謝台前幕後每一位工作人員的全力付出，為觀眾帶來最觸動人心的演出。她亦藉此機會衷心感謝一眾表演嘉賓的傾力相助，包括音樂總監張與辰的匠心編排、魔鬼教練張鐸的甜蜜助陣、譚玉瑛的閃電登場，以及麥長青的驚喜傳真，他們的參與成就了今次的演唱會。
