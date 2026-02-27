《造星V》亨仔吐苦水：月入唔過萬 加入男團ROVER仍搵食艱難 引網民討論ViuTV藝人底薪

現年28歲的陳鎮亨，參加ViuTV選秀節目《全民造星V》贏得季軍入行，成為MakerVille旗下男藝人及樂隊ROVER副隊長，陳鎮亨在比賽時以一身健碩肌肉，配上一把完美靚聲，反差極大而為人津津樂道，只是成團出道後，追夢原來是要付出代價，近日有網民在Threads發文「1997年香港出世嘅大家，宜家去向如何？」竟然獲得陳鎮亨留言回覆「月入唔過萬」，引起網上熱烈討論。

陳鎮亨自爆低月薪引討論

近年ViuTV的選季節目《全民造星》，捧出了多位年青偶像，最為人熟知的有MIRROR與COLLAR，資源及機會最多，各人亦有不少廣告，吸金力強，不過其他因節目而成團的組合，包括ERROR、P1X3L及陳鎮亨身處的ROVER，卻是屬於「放養」形式，收入亦變得較不穩定，甚至入不敷支。

相關閱讀：ROVER新歌《記錄抹煞》探討記憶與遺忘 赴基隆海邊懸崖拍MV戰戰兢兢

陳鎮亨天生靚聲王加肌肉男

近日有網民在Threads發文詢問：「1997年香港出世嘅大家，宜家去向如何？」本來只是想跟同路人圍爐取暖，想不到ROVER副隊長陳鎮亨親自回覆：「月入唔過萬」，馬上引來網民熱烈討論，更紛紛猜測陳鎮亨及其他ViuTV選秀節目出身的藝人究竟有幾多底薪。

陳鎮亨贏《全民造星V》季軍出道

陳鎮亨於港大機械工程系畢業，因參與ViuTV選秀節目《全民造星V》而為人熟悉，天生靚聲及健碩身材，成為賽事的熱門參賽者之一，最終獲得季軍。至2024年陳鎮亨跟王希晉、卓金樂、雷濠權組成樂隊ROVER出道，推出組合首支單曲《秒速8公里》，又曾擔任綜藝節目《沖繩任你點》的主持，而他在網上自爆月薪低微後，隨即成為網民討論對象，也有網民送上窩心鼓勵，叫他不要放棄。

相關閱讀：獨家丨KC高票封最佳男友 亨仔超搶口瘋狂得罪人 《造星V》5子沖繩首拍綜藝互爆私密事