《中年好聲音3》甜心歌手揭父親再度病危 母女病榻前緊握老父手 情況令人擔憂

曾經在《中年好聲音3》決賽以104分奪得第七的陳芷盈，參賽期間曾表示雖然爸爸已經退休，但為了支持女兒又走出來做清潔工作，讓她很感受到父愛。今日（27日）陳芷盈在社交平台發布了一張的病床照，透露爸爸目前在留醫接受治療並說：「感謝親友弟兄姊妹們，關懷問候及代禱。」

陳芷盈爸爸去年趕及在生日前出院

其實在去年比賽期間，陳芷盈曾表示爸爸趕及在生日前出院：「真係好感恩，其實住院嗰2個月真係好難過，但終於可以回家了。」 除了為爸爸準備生日蛋糕，陳芷盈更為對方剪頭髮，十分孝順：「爸爸好鍾意我幫佢剪頭髮，雖然我唔係專業嘅髮型師，但係剪完之後都算整齊，爸爸次次都好滿意㗎。」

陳芷盈父女感關係極佳

陳芷盈今日在社交平台留言：「多謝爸爸一路以來支持芷盈服侍主，求主繼續帶領，憐憫醫治。爸爸，I Love U，我知道你好愛好愛我，你亦都好愛主耶穌。感謝親友弟兄姊妹們，關懷問候及代禱。」相中看到陳爸爸穿著紫色病人服躺在病床上，手上夾著醫療儀器，陳芷盈與陳媽媽雙雙緊緊握住陳爸爸的手，一家三口在病榻前互相扶持，陳爸爸的情況令人擔憂，陳芷盈還分享了一張溫馨的童年父女合照，父女感關係極佳。

陳芷盈爸爸去年在這段時間亦入院

事有湊巧，陳芷盈的爸爸去年在這段時間亦入院，日前陳芷盈貼出去年比賽片段並說：「上年嘅2月23日「So you would come」喺《中年好聲音3》比賽中播放，當時爸爸喺醫院病重，我亦都要到處頻撲，真係過得好唔容易…但好感恩原來呢首歌帶比好多人安慰同鼓勵，一年後嘅今日…芷盈同家人都好需要天父嘅帶領，願祢賜平安恩典憐憫與我哋同在。」

