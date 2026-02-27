Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

星二代吳費曼近況曝光 吳鎮宇風頭不敵兒子 Feynman長髮圓潤高大身驅更勝從前

影視圈
更新時間：12:00 2026-02-27 HKT
發佈時間：12:00 2026-02-27 HKT

入行逾40年的金馬影帝吳鎮宇近年轉戰內地，綜藝、電影雙線齊發，年屆64的吳鎮宇越老越有型，多年來依然深受歡迎，昨晚（26日）吳鎮宇一家三口出席經理人公司的團拜活動，同場還有錢嘉樂、湯盈盈和媽媽、米雪和余慕蓮等人，席間吳鎮宇罕有地大開金口，先獨唱《笑看風雲》，接着與錢嘉樂合唱《友情歲月》，兩大《古惑仔》的經典人物難得合體，勾起不少回憶。

吳鎮宇風頭依然不敵兒子吳費曼

不過吳鎮宇的風頭依然不敵兒子吳費曼（Feynman），在2014年吳鎮宇父子檔參加真人騷《爸爸去哪兒2》而大受歡迎， 兒子吳費曼多年來受到網民關注，今年已經18歲的吳費曼依舊留有一把長髮，比爸爸還要高出半個頭，身形向來圓潤的吳費曼曾有一段時間努力操FIT，略見成績，但今次再度現身，似乎打回原形。

吳費曼仍會陪父母出席活動

有份出席團拜的資深傳媒人汪曼玲昨日在社交平台貼上多張相片並說：「Helen公司春茗，筵開六桌。既有獎品、又有現金抽獎。吳鎮宇贊助10000、米雪#余毛都抽到1000，皆大歡喜。吳镇宇更大開金口唱《笑看風雲》，與錢嘉樂又合唱《友情歲月》，大家拍爛手掌！」但吳鎮宇的風頭依然不過兒子吳費曼，今年18歲的吳費曼與父母感情很好，至今仍會陪父母出席活動，身形高大的吳費曼依舊留有一把長髮，似十足年時青時代的吳鎮宇，而且比爸爸更加有性格，他曾因為不甘外貌被批評而留言：「如果不喜歡現在的我可以離開。不用嘗試殺掉現在的我，為了你們理想中的我。謝謝大家的評價，但還是別浪費口水在我這個廢人上了。我的微博沒有意見箱。」

吳費曼曾因身心疲累退出微博

吳費曼試過稱為「我精神上與肉體上有點累了，沒有了想發微博的動力。我本身也是有病」而退出微博，其後再度現身，但只屬有限度發文，去年17歲生日前夕，吳費曼突然在微博留言：「為我停滯不前卻又忍不住流逝的兩年感到哀傷。八月即將離去，但我們是否在九月能擁有同樣燦爛的色彩。解答非常簡單，不會的。因為你無法再一次復刻自己曾經經歷過的那些美好，只能夠尋找下一個。美好的事物都不可能永久，甚至回憶起來都可能是虛假的。不要為過去的美好而停留，也不要為失去的人而哭泣。雖然仍有人困在原地等待重來，但最後受傷的仍是你。時間會一直流逝，我們也是。」當時曾有人留言指：「你爸比怎麼感覺老了？」吳費曼亦有回應：「因為時間不停，人都會老。」

