Jessica C.跟丈夫靶場甜蜜放閃 穿貼身運動衫盡顯天賦身材 千禧年代男神擔任星級導師

更新時間：13:00 2026-02-27 HKT
現年37歲的混血名模Jessica C.，跟動作影星安志杰結婚8年，婚後甚為恩愛，至今育有一子一女，一家人在美國居住。Jessica C.淡出幕前後，一直負責相夫教子，搵錢重任全部交給丈夫，喜愛射擊活動的安志杰，不時都會偕同圈中好友一起練槍，近日更預埋太太Jessica C.及他的媽媽，台灣女星金燕，一起到靶場練習，更讓人意想不到是由型男吳彥祖擔任星級教練，網民紛紛表示「同人唔同命」，甚為羨慕。

Jessica C.成為人母身材更火辣

Jessica C.的惹火身材一直為人津津樂道，尤其是誇張的「警鐘胸」，至今仍是港人的集體回憶，只是她的星運平平，最為人熟悉的電影只有《熱浪球愛戰》及《辣警霸王王花》，直至2017年跟安志杰結婚，二人育有一子一女，Jessica C.雖然已為人母，但身材完全未有走樣，反而更加火辣，鬼妹仔性格的她，經常在ig分享自己的比堅尼靚相，請男士們眼睛吃冰淇淋。

相關閱讀：謝婷婷舊愛安志杰享天倫樂 大女遺傳超模媽Jessica C.逆天長腿 身高直逼爸爸入行潛質爆棚

吳彥祖擔任星級教練

安志杰是圈中出名的「愛妻號」，多次被拍到一家四口逛街及去主題公園，但近日二人的家庭活動，卻沒有預一對子女，反而帶上了安志杰的媽媽，台灣女星金燕，原來他們是去了靶場玩「實用射擊」，該項競技射擊運動，使用槍械包括手槍、步槍、散彈槍等，現場除了Jessica C.跟丈夫安志杰射靶外，更請得星級教練出手，竟然是千禧年代男神吳彥祖，親身指導Jessica C.的揸槍姿勢，教學得非常認真，至於Jessica C.能否青出於藍，就要拭目以待。

Jessica C.跟安志杰育有一對子女

Jessica C.與年長11年的安志杰於2014年大方認愛，翌年宣布獲男友求婚成功，當時她已懷孕3個月，大女Tessa在2016年出世。Jessica C.與安志杰於2017年到美國夏威夷舉行婚禮，同年12月再宣布陀第二胎，細仔Elvis於2018年出世，湊成一個「好」字，生活幸福美滿。

相關閱讀：36歲Jessica C.「警鐘胸」大縮水？與子女玩水曝光身材最新狀態 親子互動勁溫馨

