謝婷婷舊愛安志杰享天倫樂 大女遺傳超模媽Jessica C.逆天長腿 身高直逼爸爸入行潛質爆棚

影視圈
更新時間：21:00 2025-12-06 HKT
發佈時間：21:00 2025-12-06 HKT

現年37歲的混血名模Jessica C. 與安志杰（Andy）育有一對仔女，分別是現年9歲的大女Tessa和7歲兒子Elvis。婚後Jessica C.隨即淡出幕前，主力相夫教子，而安志杰密密拍戲賺錢養家。日前Jessica C.就在IG分享了一條一家四口的溫馨短片，片中可見其餅印女兒Tessa，亦遺傳了媽咪的逆天長腿，似足兩姊妹，優良基因引網民大讚！

Jessica C.大女有潛質

在片中見到Jessica C.先背着兒子Elvis，隨後輪到家姐代媽媽背弟弟，然後再到兩姐弟分別站在媽咪左右兩邊，齊齊向媽咪送吻，可見一家人關係十分融洽。片中可見，大女Tessa還越大越靚女，笑容甜美，跟媽咪似足餅印，而且遺傳了媽咪的逆天長腿，高度已過了爸爸安志杰的膊頭，甚有當模特兒的潛質。有不少網民心心眼大讚Tessa靚女，與媽咪成個餅印：「Omg she's your twinnnnnnn」、「pretty girl Tessa」，又讚兩個小孩都好可愛，並指他們是漂亮家族。

此外，今日（6日）Jessica C.亦在IG上載了一條與子女一起布置聖誕樹的影片，影片中的聖誕樹相當巨型，擺放在大廳中，一家人合力把裝飾掛上樹上。

Jessica C.生活美滿

2014年，Jessica C.與自己年長11歲的動作演員的安志杰（Andy）大方認愛，翌年宣布獲男友求婚成功，當時已懷孕3個月，2016年誕下大女兒Tessa。Jessica C.與安志杰於2017年到美國夏威夷補辦婚禮，同年12月再宣布懷有第二胎，細仔Elvis於2018年出世，湊夠一個「好」字，一家四口生活美滿。

