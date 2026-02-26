林曉培恨邀鄭秀文做個唱嘉賓 Sammi窩心出post：一定來支持

台灣搖滾天后林曉培（Shino)將於4月4日在香港伊利沙伯體育館舉行《林曉培心動座標演唱會-香港站》，她今天（26日）現身演唱會發佈會，獻唱歌曲《心動》，並表示很想念香港，指香港是她的第二家。

Sammi爽快答應林曉培邀請

林曉培表示希望可以邀請到偶像鄭秀文（Sammi)做嘉賓：「因為Sammi的勇敢，令我好敬佩，好想跟她一起跳舞唱歌。」她即場哼了幾句Sammi的快歌《煞科》。而Sammi晚上看到有關報道，即在其IG爽快答應對方邀請，留言：「Dearest Shino：我看到了，也聽到了你的許願。Mi 一定來支持你。」

林曉培望今次演出順利進行

林曉透露對上一次來香港開演唱會，已經是13年前，希望今次演出順利進行，不要再有變動，原因是她去年11月與鄧健明一起舉行的《林曉培 X 鄧建明起勢搖滾演唱會》，因當時受到大埔宏福苑火災影響，宣布延期，「原本來了香港為演唱會綵排，可是遇到所以取消，我也喜歡大埔這個地方，因為有導演朋友住在這區的鄉郊位置，所以很喜歡這裏的生活。」她又表示要公開尋人，希望請當年翻唱她經典歌《娃娃愛天下》的「娃娃舜（黃宏舜）」來捧場和伴舞。此外，林曉培透露因為版權問題，正為演唱會選歌感到頭痛，自稱15歲開始唱歌，唱到現在52歲，一直很喜歡廣東歌的她，預告演唱會有機會唱譚詠麟的《霧之戀》及張學友的《遙遠的她》。

