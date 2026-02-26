Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

37歲「億萬人妻」三亞旅遊 坐濕石挑戰高難度拍照 意外跣腳險上下失守

影視圈
更新時間：23:00 2026-02-26 HKT
發佈時間：23:00 2026-02-26 HKT

現年37歲的文詠珊，早年曾擔任「𡃁模」，跟周秀娜、Angelababy等齊名，有樣有身材的她，拍過不少膾炙人口的電影，至2015年北上發展，更憑電影《消失的她》，成為億萬票房女星。文詠珊於2019年跟相戀5年的富三代金融才俊吳啟楠結婚，去年宣布誕下BB但未有透露性別，可謂事業家庭兩得意。近日文詠冊分享了在三亞拍攝的數張靚相，有吊帶薄紗長裙、黑色波點短裙，而其中一張靚相要她蹲坐在石頭上拍攝，更因石頭濕滑跣腳而險洩春光，上下失守。

文詠珊三亞拍攝性感靚相

文詠珊近日在小紅書分享自己在三亞拍攝的靚相，性感而不媚俗，其中一張穿上細肩帶連身裙，大晒白滑香肩，另一條白色露腰長裙，則顯出她的纖瘦美好身材。不過講到重頭戲，必定是一件低胸的黑色喱士吊帶背心，下身搭配黑色波點短裙，外面則披著一件淺棕色皮草，當文詠珊半蹲在濕滑的石頭上拍照，由於頗為跣腳，她顧得上身又顧不了下身，多次險洩春光。不過網民就大讚她的皮膚「白到反光」，加上裸露出修長美腿，吸睛度爆燈，完全看不出已為人母。

相關閱讀：文詠珊秘密產子｜19年豪嫁金融才俊富二代  飛意大利辦豪門婚宴着65萬婚紗  住三層獨立屋

文詠珊婚後拍戲變億萬票房女星

文詠珊在十多歲時被星探發掘入行，成為平面封面模特兒，更被封為宅男女神，其後演出電影《內衣少女》、《大追捕》等，而在2016年、2017年憑《赤道》、《寒戰II》分別入圍香港電影金像獎最佳女配角。至2015年起北上發展，代表作是2017年古裝劇《九州·海上牧雲記》及2018年網劇《冒險王衛斯理》方天涯。文詠珊於 2019年跟相戀5年的富三代金融才俊吳啟楠結婚，升呢成為億萬闊太，2023年又為丈夫誕下BB，但文詠珊未有甘於只做少奶奶，反而繼續拍攝電影，至2023年，憑電影《消失的她》，內地票房大收逾35億人民幣，成為億萬票房女星。

文詠珊金融才俊丈夫身家逾億

文詠珊的丈夫吳啟楠背景猛料，不單止是金融才俊，而且擁有不少物業，上水及半山均有獨立屋，而吳啟楠亦曾與前財爺的梁錦松合作創辧醫療公司，據聞身家起碼過億。文詠珊婚後多次分享個人生活，意外曝光獨立屋豪宅，樓高三層兼有獨立天台和底層花園，寵物在家中奔跑亦不會輕易撞到，非常寬敞闊落，低調奢華，令人羨慕。

相關閱讀：37歲「億萬闊太」女星秘密產子 遊泰國全素顏白到發光如18歲 親自入店舖做一事毫無架子

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
30歲港男亮身家呻窮想搵快錢拍拖 網民勸檢討開支 自爆月入萬零花7年儲$100萬｜Juicy叮
30歲港男亮身家呻窮想搵快錢拍拖 網民勸檢討開支 自爆月入萬零花7年儲$100萬｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
濕疹新配方！港大研發濕疹新配方全線斷貨 購買渠道/補貨日期/每月設限購？
保健養生
11小時前
伍仲衡離開《中年好聲音》疑人氣暴跌被羅家英認錯？ 旗下唱將洪心怡發展緩慢惹揣測
伍仲衡離開《中年好聲音》疑人氣暴跌被羅家英認錯？ 旗下唱將洪心怡發展緩慢惹揣測
影視圈
4小時前
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
影視圈
4小時前
向華強證身家不留兒子 附加「禁移民美國」條件 郭碧婷做遺產管理人 細仔向佑：不公平
向華強證身家不留兒子 附加「禁移民美國」條件 郭碧婷做遺產管理人 細仔向佑：不公平
影視圈
2小時前
香港貿發局推「創業快綫」計劃 助本地初創踏上成功大道
創科資訊
5小時前
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
2026-02-25 19:30 HKT
46歲前TVB主播入院照流出 腳傷惡化腫如豬蹄痛到爬行 去年左下腹疼痛曾憂患癌
46歲前TVB主播入院照流出 腳傷惡化腫如豬蹄痛到爬行 去年左下腹疼痛曾憂患癌
影視圈
6小時前