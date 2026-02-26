37歲「億萬人妻」三亞旅遊 坐濕石挑戰高難度拍照 意外跣腳險上下失守

現年37歲的文詠珊，早年曾擔任「𡃁模」，跟周秀娜、Angelababy等齊名，有樣有身材的她，拍過不少膾炙人口的電影，至2015年北上發展，更憑電影《消失的她》，成為億萬票房女星。文詠珊於2019年跟相戀5年的富三代金融才俊吳啟楠結婚，去年宣布誕下BB但未有透露性別，可謂事業家庭兩得意。近日文詠冊分享了在三亞拍攝的數張靚相，有吊帶薄紗長裙、黑色波點短裙，而其中一張靚相要她蹲坐在石頭上拍攝，更因石頭濕滑跣腳而險洩春光，上下失守。

文詠珊三亞拍攝性感靚相

文詠珊近日在小紅書分享自己在三亞拍攝的靚相，性感而不媚俗，其中一張穿上細肩帶連身裙，大晒白滑香肩，另一條白色露腰長裙，則顯出她的纖瘦美好身材。不過講到重頭戲，必定是一件低胸的黑色喱士吊帶背心，下身搭配黑色波點短裙，外面則披著一件淺棕色皮草，當文詠珊半蹲在濕滑的石頭上拍照，由於頗為跣腳，她顧得上身又顧不了下身，多次險洩春光。不過網民就大讚她的皮膚「白到反光」，加上裸露出修長美腿，吸睛度爆燈，完全看不出已為人母。

文詠珊婚後拍戲變億萬票房女星

文詠珊在十多歲時被星探發掘入行，成為平面封面模特兒，更被封為宅男女神，其後演出電影《內衣少女》、《大追捕》等，而在2016年、2017年憑《赤道》、《寒戰II》分別入圍香港電影金像獎最佳女配角。至2015年起北上發展，代表作是2017年古裝劇《九州·海上牧雲記》及2018年網劇《冒險王衛斯理》方天涯。文詠珊於 2019年跟相戀5年的富三代金融才俊吳啟楠結婚，升呢成為億萬闊太，2023年又為丈夫誕下BB，但文詠珊未有甘於只做少奶奶，反而繼續拍攝電影，至2023年，憑電影《消失的她》，內地票房大收逾35億人民幣，成為億萬票房女星。

文詠珊金融才俊丈夫身家逾億

文詠珊的丈夫吳啟楠背景猛料，不單止是金融才俊，而且擁有不少物業，上水及半山均有獨立屋，而吳啟楠亦曾與前財爺的梁錦松合作創辧醫療公司，據聞身家起碼過億。文詠珊婚後多次分享個人生活，意外曝光獨立屋豪宅，樓高三層兼有獨立天台和底層花園，寵物在家中奔跑亦不會輕易撞到，非常寬敞闊落，低調奢華，令人羨慕。

