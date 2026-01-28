37歲「億萬闊太」女星秘密產子 遊泰國全素顏白到發光如18歲 親自入店舖做一事毫無架子

現年37歲的「𡃁模」界始祖文詠珊（Janice Man），2019年與相戀5年的富三代金融才俊吳啟楠（Carl）結婚，雖然已升呢做億萬闊太，但她卻未有因此而有放棄幕前事業，兩年前更憑電影《消失的她》成為億萬票房女星，可謂事業愛情兩得意。於去年初文詠珊突然變得低調，未有公開露面，同年9月，她在無預警地宣布已為人母，但就未有透露BB性別，保密功夫做到足。近日先後有網民在曼谷野生捕獲文詠珊，其中素顏四眼妹造型似學生妹。

文詠珊平易近人

最近有網民在小紅書分享「在曼谷機場偶遇文詠珊」，並晒出兩人的合照，寫道：「感謝延誤！延誤3h在機場蹲在門口熱的滿頭大汗，忽然看見旁邊一個美女從車上下來！非常瘦非常白非常漂亮！ ！」網民大讚文詠珊是非一般美女，還續說：「即使是素顏也是和一般人有壁的大美女！ ！仔細一看！ ！文詠珊！ ！ ！想合照的心讓我偷偷摸摸的在值機口等她值完機，太溫柔了非常平易近人！ ！非常爽快的答應了我們合照的請求！ ！太美了，太曼妙了」。

文詠珊被讚氣質依然

照片中的文詠珊自行拖着行李，梳着中間分界髮型，戴着黑框眼鏡，無懼以全素顏狀態示人，皮膚緊緻有光澤，身穿藍色短袖Tee、配搭白色牛仔褲，身材相當纖瘦，狀態跟沒生過一樣，完全看不出已為人母。網民都紛紛留言大讃她回復少女狀態：「33真的是氣質美女」、「好美哦」、「素顏美女！真的好美！」、「有少女味」等。此外，另有網民在曼谷siam square偶遇文詠珊，並上載兩人合照，留言讚她真人很纖瘦、皮膚雪白，並指她說話是超级温柔。亦有網民捕獲她親自行入店舖排隊買咖啡，一點架子也沒有。

