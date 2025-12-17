Janice Man文詠珊秘密產子後首曝光 見證「黃金新娘」驚人背景 婚宴奢華直逼古代宮廷

文詠珊（Janice Man）今個月底迎來37歲生日，2019年與拍拖5年的富三代金融才俊吳啟楠（Carl）結婚後，文詠珊一直未有放棄幕前事業，在內地發展更見好成績，直到今年初才消失大眾視線，低調地誕B成為人母。文詠珊已有接近一年沒有露面，近日網上流出數張照片，是文詠珊產後首次露面。

文詠珊出席豪門婚宴排場超強

文詠珊日前出席霸王茶姬創始人張俊傑的婚禮的照片，見到她容光煥發，身形與生B前分別不大，已回復昔日狀態，態度親民與賓客們合照。這場豪門婚宴的排場超強，新郎是霸王茶姬創始人張俊傑，新娘是被譽為「最美光二代」的光伏女神、天合光能的千金高海純，兩家上司公司的合計市逾600億元。

文詠珊當日穿上粉紅色刺繡旗袍風的中式裝扮，羽毛綴飾勾勒出柔和美感，搭配中式髮型，如古典美人。文詠珊獲不少賓客認出，獲邀合照時表現親民，網民大讚靚女。當日是霸王茶姬創始人張俊傑和「光伏二代女神」高海純結婚的大日子，事後有不少婚宴場內相片流出，現場佈置寄奢華浪漫，處處擺滿鮮花形成一片花海，穿上中式裙褂的高海純金光閃閃，頭上戴有全金製的鳳冠霞帔，似十足古代公出閣。

文詠珊老公家世顯赫

Janice Man文詠珊是「𡃁模始祖」，於2002年以模特兒身份入行。文詠珊早年已北上發展，經常中港兩邊走，2023年憑內地懸疑電影《消失的她》，一躍成為「億萬票房女星」，演技獲得肯定。文詠珊的老公吳啟楠（Carl）有傳是潮汕富豪的家族成員，親戚中有多位是內地富商或政治人物。有指吳啟楠與梁錦松曾合夥成立公司，二人亦師亦友，據聞身家逾億。文詠珊婚後過闊太生活，曾曝光香港居住的獨立屋豪宅。

