電競女孩｜袁澧林認難撼大製作︰明知輸都要打 吳家忻有汗出冇糧出終成功追數

袁澧林、張蔓莎、伍詠詩、吳家忻、陳宗澤（CY）、 張達倫、胡卓希、李凱賢（Brian）等（25日）現身麥花臣場館，出席電影《電競女孩》首映禮，眾人異口同埋聲指對票房滿有信心。

袁澧林Cosplay謝票見觀眾

吳家忻笑言︰「若然票房好，我會接受觀眾任何提議！」袁澧林就表示回饋觀眾，「可以一齊打機。」而《電競女孩》今日（26日）舉行見面會時，眾人則以cosplay造型見觀眾。袁澧林大爆打機最叻是CY，他謙稱打機唔係最叻︰「最叻係Alma（郭爾君）！」袁澧林︰「我自認同伍詠詩Sze Sze（伍詠詩）排第二位打機叻啦！」談到可會不停謝票谷票房？袁澧林透露，其實優先場時經已四出謝票。另外該片入圍《第55屆鹿特丹國際電影節》「Bright Future」單元（國際首次登上銀幕長片），張蔓莎︰「外國觀眾入場睇一次就知我與Jeannie（吳家忻）是CP，香港觀眾要睇兩、三次次先至發覺。」

吳家忻曾被拖數

而問到可有為電影宣傳活動給予意見？經驗較多的袁澧林坦言有，並形容拍攝《電競女孩》過程非常辛苦，預算得好少。眾人對戲中所表達的追夢精神，深有同感，袁澧林︰「明知會輸都要打！」現今電影市道艱難，她說：「我哋呢啲細電影好難同人打，抱住明知道輸嘅精神去打囉！」另外提到吳家忻早年出席活動時後被公關公司拖數，問到進展如何？她笑說：「進展幾好，實際數字就唔講啦！係一個完滿嘅結果。」