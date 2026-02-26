Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

電競女孩｜袁澧林認難撼大製作︰明知輸都要打 吳家忻有汗出冇糧出終成功追數

影視圈
更新時間：12:15 2026-02-26 HKT
發佈時間：12:15 2026-02-26 HKT

袁澧林、張蔓莎、伍詠詩、吳家忻、陳宗澤（CY）、 張達倫、胡卓希、李凱賢（Brian）等（25日）現身麥花臣場館，出席電影《電競女孩》首映禮，眾人異口同埋聲指對票房滿有信心。

袁澧林Cosplay謝票見觀眾

吳家忻笑言︰「若然票房好，我會接受觀眾任何提議！」袁澧林就表示回饋觀眾，「可以一齊打機。」而《電競女孩》今日（26日）舉行見面會時，眾人則以cosplay造型見觀眾。袁澧林大爆打機最叻是CY，他謙稱打機唔係最叻︰「最叻係Alma（郭爾君）！」袁澧林︰「我自認同伍詠詩Sze Sze（伍詠詩）排第二位打機叻啦！」談到可會不停謝票谷票房？袁澧林透露，其實優先場時經已四出謝票。另外該片入圍《第55屆鹿特丹國際電影節》「Bright Future」單元（國際首次登上銀幕長片），張蔓莎︰「外國觀眾入場睇一次就知我與Jeannie（吳家忻）是CP，香港觀眾要睇兩、三次次先至發覺。」

吳家忻曾被拖數

而問到可有為電影宣傳活動給予意見？經驗較多的袁澧林坦言有，並形容拍攝《電競女孩》過程非常辛苦，預算得好少。眾人對戲中所表達的追夢精神，深有同感，袁澧林︰「明知會輸都要打！」現今電影市道艱難，她說：「我哋呢啲細電影好難同人打，抱住明知道輸嘅精神去打囉！」另外提到吳家忻早年出席活動時後被公關公司拖數，問到進展如何？她笑說：「進展幾好，實際數字就唔講啦！係一個完滿嘅結果。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
17小時前
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
21小時前
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
19小時前
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
即時國際
15小時前
TVB「最經典女醜角」面目全非 遭質疑「重度醫美」尤如換臉 身體一部份斷裂令人憂心
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」尤如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
影視圈
3小時前
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
飲食
18小時前
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
22小時前
女行團｜HOY TV旅遊節目 五大女主持挑戰電視尺度 邱晴打頭陣「漲卜卜」上圍震撼視覺 泳衣放題大解放
女行團｜HOY TV旅遊節目 五大女主持挑戰電視尺度 邱晴打頭陣「漲卜卜」上圍震撼視覺 泳衣放題大解放
影視圈
15小時前
油站打尖︱無品婦「人肉路障」瞓後方車頭 車主驚呼：佢子女睇住︱有片
00:49
油站打尖︱無品婦「人肉路障」瞓後方車頭 車主驚呼：佢子女睇住︱有片
即時中國
5小時前
東張西望丨戀童癖教練全程閃避拒回應 陳媽媽曾欲妥協不追究成全關係 與兒子感情關係變疏離：有諗過自殺
東張西望丨戀童癖教練全程閃避拒回應 陳媽媽曾欲妥協不追究成全關係 與兒子感情關係變疏離：有諗過自殺
影視圈
14小時前