吳業坤憶奪「飛躍」爆喊：如釋重負 避談離巢傳聞丨獨家

入行16年的吳業坤（坤哥）獲提名了10次「飛躍進步男藝員」，早前終憑過去一年出色的表現獲獎，成功起飛！來到馬年，坤哥祝大家「扭轉乾坤」，因他認為遇到甚麼難關都不緊要，只要轉換心境，就會「馬到功成」！另外，近日有傳坤哥離巢唱片公司 TVB Music Group（TMG），對於此事，他說：「同公司仲有好多內部細節傾緊，所以唔方便講呢件事住呀！」 文：霍淇 圖：林賓尼 場地：Mini Hotel

坤哥透露新年會用碌柚葉洗走霉氣。

坤哥表示以前和媽媽一起住的時候，新年時不會洗頭。

吳業坤祝大家馬到功成。

坤哥會與太太設計利是封做開工利是。

提到新年，坤哥透露會用碌柚葉洗走霉氣，初一就會到舅父家打麻將、吃飯、看電視：「小時候很期待，難得可以見表哥、表姐，小朋友可以一起出去玩。長大之後，都會保持這個傳統。」坤哥成家立室後，會帶太太和愛犬返老家拜年，而他有一種習慣，就是會設計利是封做開工利是，「現在結了婚，這兩年利是封的公仔都是由太太去畫，每年都是限量，希望大家可以接收到我的福氣。不過利是封也不便宜，5元一個，所以大家收到不要丟掉。」

小時候會寫揮春

坤哥透露婚後最大改變是不能再逗利是，笑言以前去樂小姐家中拜年時，通常會有很多前輩，所以利是錢都較可觀，但現在變成派的人，「派利是派多了，真的幾肉赤，但不緊要，是開心的。」他又說小時候也會寫揮春，但當時的字很醜，笑言若有書法比賽鬥醜的話，自己敢認第二。他指從前寫揮春經常不懂預計字體大細，所以寫到最後的字體通常都會很細，但現在長大了，不會再犯這樣的錯誤。

專注事業再考慮生B

坤哥在《萬千星輝頒獎典禮2025》終奪得「飛躍進步男藝員」，得獎當晚他激動爆喊，他解釋是因自己在2023年也遇到相同情況，有3項提名也入了五強，「我不想再經歷那種究竟是不是我的狀況，我覺得2025年的成績不錯，做了《刑偵12》和《新聞女王2》及出歌等的事情，覺得都值得有機會得獎，而今年很幸運有兩個好角色，如果都不拿，不知道甚麼時候才有機會奪得該獎。所以一聽到自己的名字時是如釋重負的感覺。」至於下個目標是否「最佳男配角」？坤哥表示作為歌手會想先獲得「最佳電視歌曲」，「配角方面，雖然也試過兩次得到五強機會，但我覺得演技還是要磨練的。」來到馬年，他指除了健身室生意，也想嘗試加入餐飲業，因他明白在娛樂圈的機會可遇不可求；至於家庭，坤哥覺得要先專注事業，完成個人心願及事業上的目標後，才考慮生B。