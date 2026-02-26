「細龍太」陳思圻消失半年轉戰商界 創業賣M巾竟與「恐怖棉花」感染有關？

《愛．回家之開心速遞》「細龍太」陳思圻（前名陳偉琪）自離巢TVB後，曾主持HOY TV節目，又拍原創劇《我愛九龍城》，保持曝光率。但自去年10月開始近半年時間，陳思圻如「人間蒸發」十分低調，直到近日才「上水」透露有新發展。

陳思圻「膽粗粗」創業

陳思圻日前在IG曝光新動向，原來已靜悄悄轉型做企業家，創立女性健康品牌。陳思圻近日又在Threads上透露自己「膽粗粗」創業：「因為到了衛生巾廠，被質素打動了，所以創立一個新品牌。」陳思圻又搵網民集思廣益：「好佩服各位創業人士，有tips歡迎留俾我。」

陳思圻為了讓自家品牌貼近使用者需求，利用Threads作為平台積極與網民互動，陳思圻發帖直接提問：「女孩子你地買衞生巾，最重要係睇咩？」瞬間引來大量網民留言，討論區氣氛熱烈。

陳思圻分享個人經歷

在與網民的互動中，陳思圻分享個人經歷：「以前我都係買最平牌子，然後做了很多衞生巾測試，發現了原來好多恐怖的棉花，真係會感染。」有網民提供市場策略建議，例如「控制成本最重要」、「先做好各方面research」，甚至有人提出合作意向，陳思圻用心逐一回覆。

陳思圻日前在IG表示已有多時沒有更新社交網，因要花時間搵一個可以符合標準的產品，而做了不少市場調查，由包裝上的每一粒字，到所有宣傳的圖片和字體，都出自陳思圻設計。經過多時準備，陳思圻坦言：「越來越佩服各位創業人士，真的不簡單。謝謝伴著我一起努力的您們」。

陳思圻生於富裕家庭

34歲的陳思圻曾參加《2013年度香港小姐競選》，加入TVB後因《愛．回家之開心速遞》飾演「細龍太」一角，人氣急升。但陳思圻曾涉酒駕事件，導致形象負面，最終離開效力8年的TVB。

陳思圻畢業於加拿大英屬哥倫比亞大學哲學系，同修政治系，有指在當地出生的她家境富裕，爸爸從事貿易生意，居住在西貢千呎獨立屋，駕駛名車出入外，又戴6位數名錶開工。

