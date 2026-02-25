宮館涼太@Snow Man遭揭戀人氣主播 王子人設粉碎傷盡粉絲心

日本超人氣男團Snow Man的32歲成員宮館涼太，今日（25日）被《女性SEVEN》踢爆與日本電視台（NTV）27歲人氣女主播黑田美優秘密拍拖，期間一度更誤傳緋聞男主角是宮館的隊友──目黑蓮，因而惹來中港台日粉絲熱議。

宮館涼太連累目黑蓮

事緣《女性SEVEN》昨日（24日）預告今日會爆料，更形容戀聞男主角是「超一流國民偶像」，女主角是「爆人氣女主播」，引得各地網民紛紛猜測，一度盲猜男偶像是松本潤、龜梨和也、山下智久。及後又有網民憑藉雜誌預告中的圖片剪影，以及主角名字字頭是R、M的提示，而猜測男主角是Snow Man主將兼頂流偶像目黑蓮（Ren Meguro），仲亂估女主角是TBS主播南後杏子，嚇到一眾目黑女粉絲個心卜卜跳。最終揭曉那個「R、M」就是宮館涼太（

Ryota Miyadate），他的緋聞女友就是黑田美優。最搞笑是正遠在加拿大拍攝美劇《幕府將軍2》的目黑蓮竟在周刊預告會爆料的同一時間，在IG發布宣傳代言品牌時裝騷的限時動態，上面更寫着「你想一起看嗎？」有多心的網民就將之解讀為目黑召喚粉絲去「睇熱鬧」，順便澄清「當事人唔係我」。

宮館涼太、黑田美優家中約會

至於正主宮館涼太和黑田美優就被周刊跟拍，發現兩人頻頻在家中約會，女方更曾到男方家中過夜。該周刊於2月各大電視台熱播冬奧期間，拍到黑田美優在清晨還不到7點之時，已從宮館涼太家中出發，前往東京汐留的日本電視台上班。而在前一晚又拍到她到訪宮館家，懷疑她在宮館家中過夜，翌日直接由「男友」家中前往公司。對此，男方事務所回應：「（黑田）只是（宮館）朋友之一。」NTV則表示：「對員工私生活一向不予回應。」有傳媒指黑田與宮館的同門師兄中丸雄一的主播老婆笹崎里菜情同姊妹，懷疑二人是在雙方親友介紹下認識。