游飈離世丨臨記出身最憎被叫「茄哩啡」 成「御用強姦犯」做到心灰有情緒病

前TVB「御用爛仔」游飈昨晚（24日）因腦出血昏迷多日不治，終年57歲。游飈曾因渴望成為演員，在中三畢業應徵臨時演員，由日薪3元的臨記做起，直到於1989年投考第3期藝員進修班入行。游飈逾30年的演藝生涯中，拍過超過100部作品，多演爛仔、強姦犯角色，最終在2012年離開效力逾20年的TVB。

游飈拒接手父母經白鴿生意

游飈當年放棄接手父母經營的養白鴿及售賣新鮮乳鴿的生意，加入TVB成為藝人多年，最終選擇離巢，曾轉投王維基旗下的HKTV，卻因未獲發牌，游飈在2004年轉換跑道，創立環境工程公司，專門負責去甲醛服務。游飈曾在鄧英敏的YouTube頻道《老友鬼鬼》訪問中，提到離巢原因，更因為心灰意冷，出現情緒問題，怨氣好大。

相關閱讀：前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態

游飈演死法多過羅樂林

游飈在節目中提到最憎被叫「茄哩啡」：「臨時演員都係演員，唔准叫『茄哩啡』，不過嗰陣係開心，拍10套劇集有9.99套一定古裝，無論死幾多次都彈番起身，死法係多過羅樂林，佢一日死9次都冇用。」從不推戲的游飈多度飾演爛仔、強姦犯，原來早在訓練班時，已被導師批評有「強姦樣」。

相關閱讀：「TVB御用爛仔」游飇罕現身談辛酸史 曾難以抽離想周街打人 淡出多年變老闆

游飈憶述當年在訓練班期間，有一堂專門訓練接吻的「茄輪堂」，游飈表示：「嗰陣我哋一堂叫『茄輪堂』，即係接吻堂，有一日嘉賓老師劉家豪監製話想訓練一下我哋嘅演技，就係同班同學『打茄輪』，嗰陣係7個男同學對14個女同學，佢仲話兩個禮拜後會考試。」

游飈被批評有「強姦樣」

游飈指當時眾同學為考試而努力練習：「我哋為咗考試成績不停練習，考試嗰日係現場有攝影機，大家輪住做，跟住睇play back，劉家豪睇完就評論我同嗰一位女同學嘅表現，佢話好明顯我係強姦緊呢位女同學，佢個樣又真係好被逼喎。原來佢係要我哋明白，結果唔重要，而係之前鋪排咗啲乜嘢，先去到呢個接吻鏡頭，係要交代，唔係為接吻而接吻。」

相關閱讀：游飈專訪丨「TVB御用爛仔」由時薪$3臨記捱逾20年變老闆 疫情後公司面臨倒閉：下次見我可能冚咗旗

游飈早在做臨時演員時，已開始演爛仔及拍強姦戲：「我未做演員已經喺《繩之於法》做屯門色魔，有一次見到群姐（許思敏），一見面就話『群姐，有20年幾年冇強姦過你喎』。其他人唔知發生乜嘢事，就話我點解咁講嘢，我咪話大家誤會咗，想多年我做屯門色魔，群姐就係畀我強姦。」

游飈角色定型怨氣大

游飈由於多度飾演同類型角色，而被定型封為「御用爛仔」、「御用強姦犯」，游飈最終做到心灰意冷：「我唔係介意做任何角色，而係一種角色你做咗超過10幾20年都係喺嗰個位，喺後段嗰10年左右嘅時間，我做到好心灰意冷，甚至有情緒病、精神病，怨氣好大，好容易發脾氣，因為同我哋早期做嘅完全係兩樣嘢。」

相關閱讀：游飈離世丨家人陪伴下與世長辭遺年幼女兒 黃文標憂心好友遺屬負擔有壓力