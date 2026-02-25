Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

游飈離世丨家人陪伴下與世長辭遺年幼女兒 黃文標憂心好友遺屬負擔有壓力

影視圈
更新時間：10:57 2026-02-25 HKT
發佈時間：10:57 2026-02-25 HKT

臨時演員出身的前TVB「御用爛仔」游飈昨晚（24日）傳出死訊，終年57歲。黃文標證實好友游飈於2月12日因腦出血昏迷，延至昨晚10時前離世，黃文標表示游飈遺下妻女，因女兒「游菜」游鎧玥年紀尚小，令人憂心。

游飈緊客期間不適

黃文標向傳媒透露當日游飈在辦公室感到不適，卻仍如常見客，還向黃文標介紹客戶是前TVB新聞部同事。雙方交談一陣後，黃文標發現游飈伏在枱上，還一度跟游飈開玩笑問「見緊客眼瞓」，游飈表示極度不適，並要求召救護車。

黃文標惚述在等救護車期間，游飈已呈半昏迷狀態，到達急症室時已證實腦出血，要開窿減低顱壓，只是游飈一直昏迷。直到第二日因游飈的顱壓仍偏高而要開顱骨，可惜未見好轉，在家人陪伴下與世長辭。

黃文標跟游飈搵食

身為游飈朋友兼同事，黃文標對好友突然離世感難受，因二人份熟好友，黃文標在游飈的水觸媒生意工作，視對方如老闆。而且游飈的女兒仍在讀書，家屬負擔有壓力，黃文標擔心不知如何才可以幫到對方。

