Mani派開工利是成團拜目標 曾比特首年加入優惠有雙封 VIVA機關槍祝賀攻勢被笑「口水為財」

英皇集團主席楊受成博士在昨日年初七開工大日子帶領一眾高層切燒豬儀式，並主持醒獅點晴儀式，祝願年頭好到年尾。

海兒送曲奇回禮

身為英皇高層霍汶希（Mani） 在社交網分享當日的開心片段，一眾旗下藝人及歌手大排長龍逐一跟她拜年，Mani形容如狼似虎的陣容，不過她亦十分樂意派利是。去年11月加入英皇大家庭的曾比特，見到Mani即送上擁抱又講出恭賀說話，即獲得Mani送上雙封利是。Mani說：「呢個係新嘅，所以我要畀兩封！」。當海兒收完利是，亦禮尚往來送上親自炮製的曲奇餅給Mani，認真抵錫。輪到女團「VIVA」成員，她們七嘴八舌似機關槍不停講恭賀說話，搞到Mani都忍唔住話：「邊有咁嘈架！」。而出名靚仔的楊天宇，Mani竟然贈言說：「溝多啲女呀！」

Mani祝願所有藝人大紅大紫

經過一輪團拜後，最後一眾藝人及歌手大合照，雖然謝霆鋒未見蹤影，但Mani走到謝霆鋒擺出祝賀手勢的海報，便笑說：「祝大家，謝霆鋒財神到！所有經理人部門，日日爆單！所有藝人大紅大紫！」鏡頭一轉，Mani身處辦公室響度抹眼鏡，她投訴指懷疑罪魁禍首是「VIVA」噴了好多口水在眼鏡上，搞到成副眼鏡濕了。她開心留言說：「年初七超好日，又喺開工嘅日子啦！過去嘅一年大家都好努力!新嘅一年，收到開工利是之後就要更努力呀!不過估唔到VIVA喺回贈我成面口水囉！你哋唔喺諗住口水為財呀嘛！ 」