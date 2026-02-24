姜濤出席Annual Dinner當嘉賓猶如開小型個唱 吸引姜糖想入職打工望見偶像 林峯親民跟台下觀眾玩自拍

男團MIRROR成員姜濤連續兩年出席連鎖快餐店Annual Dinner，昨日在初七人日（23日）以嘉賓身份出現，獻唱多首歌曲，包括有《Better Man》、《你要倔強》、《好得太過份》、《寂寞圓舞》等，引來現場的員工紛紛走到台前一睹姜濤本尊。

姜濤獲男士高調示愛

向來親民的姜濤亦跟大家握手，現場不時聽見歡呼聲，更有位男士好高調跟他示愛，十足似開小型演唱會一樣。雖然部分「姜糖」無份參與，但睇見偶像在Annual Dinner在網上洗版的表演片段，不少「姜糖」也留言表示想加入連鎖快餐店。其中有人留言說：「為咗睇姜姜，我想入麥當勞做！有幾多糖都係咁諗？請問下年annual dinner仲有冇姜濤？」、「老麥嘅Annual Dinner次次陣容勁吸引，搞到我好想加入老麥去炒薯條。」、「幾時入職先至有得去Annual Dinner？」。同場更有林峯坐陣唱出多首個人歌曲，亦表現友善，自動波跟大家玩自拍大合照。