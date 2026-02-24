古天樂現身演協春茗派利是兼福袋 羅蘭精神現身 劉江演藝貢獻獲表揚：我未夠資格

香港演藝人協會今日（24日）在會長古天樂、副會長錢嘉樂及一眾理事會成員：周家怡、岑珈其、小肥、趙善恆、黃溢濠、麥子樂、岑樂怡、鄭文等率領下舉行2026年春茗茶聚，吸引逾百會員踴躍出席：羅蘭、余慕蓮、馮素波、丁羽、劉江、程可為、吳浣儀、梁葆貞、黃夏蕙、陳勉良、黃文標等現身支持，場面墟冚。

張繼聰、張敬軒有份贊助禮物

香港演藝人協會第十七屆理事會換屆大選已於去年底完成，古天樂連任會長，錢嘉樂、張繼聰任副會長，周家怡兼任秘書長及與岑樂怡擔任司庫，岑珈其、趙善恆成為理事，而徐智勇(小肥)、雷深如(J.Arie)、陳家樂、游學修、陳湛文、黃溢濠、鄭文、梁棨寧（咸旦）、麥子樂加入成為特邀理事，絕對是人才濟濟。今年會長古天樂亦一如往年，在春茗茶聚向全場會員派發利是，亦向全場會員派發福袋；而余安安、張繼聰、周家怡、張敬軒、岑樂怡亦有贊助現場禮品及抽獎禮物，令每位出席會員滿載而歸。

程可為答謝盡顯幽默風格

除了抽獎之外，席間亦頒發「傑出演藝大獎」以表揚過去多年來為演藝界貢獻良多的前輩藝人，今年分別由吳浣儀、程可為、劉江榮膺獎項，三人在古天樂及錢嘉樂手中接過獎項，劉江說：「好多謝大家冇忘記我，今日第一次出席，見番大家好開心，多謝大會頒呢個獎，我覺得自己未有資格。」而吳浣儀亦感謝古天樂會長及一眾理事，大讚他們非常有心。程可為領獎時，盡顯幽默風格說：「好開心呢個年紀、呢個記性仲可以出鏡演繹角色。感激上天畀智慧我，同埋畀個樣我啦，而家都仲睇得吓啦！多謝大家！」

羅蘭姐每日做運動

此外，去年底離開無綫的羅蘭姐亦有到場，期間羅蘭姐精神飽滿，不少藝人上前跟她合照及拜年，問到羅蘭姐健康情況，她大方說：「腳麻麻地，天氣潮濕，腳會痛，新年都唔敢周圍去，驚多人。而家冇拍嘢，會喺屋企唸吓天主經、聖母經，朋友會打嚟傾吓偈，電視有節目教人做運動，我每日都會跟住節目做大半個鐘運動。」