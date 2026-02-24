阮兆祥回歸TVB主持節目 親揭「封咪」原因 恨拍《友乜唔講得2.0》分享恩怨情仇

阮兆祥到銅鑼灣為TVB新節目《香港系列之細間始終你好》錄影，他指節目為大家介紹香港小店，分享店長的追夢動力和經營理念，早前到夜冷舖、樓梯舖等拍攝，亦有走訪文化士多和唐裝店等，祥仔指節目很有特色，已收到消息有機會添食，但都要看觀眾反應，要靠收視和口碑。

阮兆祥街頭拍節目獲街坊支持

祥仔去年底離開商台節目《1圈圈》後「封咪」，今次回歸TVB主持節目，他表示多謝TVB畀機會，返到香港主持節目很開心，上午在灣仔街頭拍節目，也得到很多街坊支持打氣。問到「封咪」而多了時間做其他工作？他直言是：「做電台佔了我大部分時間，在商台做了11年，當人挖深了、挖久了都要時間唞唞，做電台很不同，只用聲音去表達喜怒哀樂，但同時有很多畫面，我自己小時候已聽電台，所以很有歸屬感。是不捨得，但是時候停一停，好似做《獎門人》做久了，我們主持都會想是不是沒新意、要停一停。」

阮兆祥讚江欣燕開心又健康

問祥仔是否「多瓣數」忙不停？他笑言現在很得閒，希望大家找他工作。談到李居明有意找他加盟新派粵劇，他坦言有興趣、多謝賞識，但因為準備時間不多，怕令對方劇本失利，望下次再合作。問錯過與好友江欣燕同台的機會？他指機會多的是，因他與梅小蕙及江欣燕一起經營內地影音平台，預計炮製《友乜唔講得》的類似節目，「希望做到《友乜唔講得 2.0》、都準備好爆料、分享恩怨情仇，我入行41年，每年識5個人都有200個人可以請，哈哈！當然少不了鄧兆尊、家燕姐！」他又指近日有與江欣燕見面，覺得她開心又健康。