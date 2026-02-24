黃凱芹邀得周慧敏余劍明合唱 師傅鄧藹霖開場獨白 紅館個唱備戰克服畏高

黃凱芹（Chris）今日為將於3月6及7日在紅館舉行的《黃凱芹《40年來》香港演唱會》進行綵排。由於入行40年經歷過多間唱片公司，製作這次演唱會歌單也有難度，單單演出項目已有50多項，真的要看屆時有沒有encore機會，而且兩晚歌單也會有些不同。他呼籲到場歌迷一定要事先練歌，因為尾段全是經典大合唱部分。

林珊珊未能獲邀感遺憾

演唱會嘉賓方面，他已落實與他合唱新歌《數十年後》的幾位電台DJ拍檔周慧敏、余劍明、阮兆祥及鄭丹瑞等，兩晚都會在台上合唱新歌及另有合作部分。問到林珊珊及何嘉麗會否現身？他說：「何嘉麗現在是旅遊達人，經常不在香港；至於林珊珊因為是草蜢經理人，恭喜草蜢也舉行40周年演唱會，所以林珊珊作為經理人當然要全力支持草蜢，不是很支持我呢！而她也因太忙身體透支，所以早前邀請她錄製新歌也未能成事。」

鄧藹霖開場獨白

Chris開心表示，已邀請了師傅鄧藹霖為他的演唱會開場獨白。但為了保持驚喜，師傅寫好的開場獨白至今Chris也沒有聽過，他想留待到紅館綵排時或在舞台上才聽。問到怕不怕被鄧藹霖的獨白弄哭？他說：「我是眼淺，但我覺得她是全香港最好的DJ，無論聲線、表達能力、思維、夾歌及訪問都是一流，她不開咪真是很大的損失，我作為她其中的一個徒弟也感到榮幸。」

Chris個唱成為首個代幣化投資項目

對於有證券公司推娛樂產業代幣化，黃凱芹演唱會成首個代幣化投資項目一事，Chris全不知情，也完全不懂這方面的事，只能感謝投資方對他有信心及俾面，希望他們成功。售票情況方面，以Chris所知，只剩下山頂位及一些角落的位置。

黃凱芹克服畏高挑戰

問到新年期間是否閉關？Chris稱，過年沒人為他做賀年食品，如角仔及煎堆，變成自動戒掉煎炸食品，保持清淡飲食。期間他更苦練鋼琴，又留指甲重新拿起10多年沒有彈過的結他練習。至於舞台和服裝則全權交給專業人士處理，聽聞設計舞台有驚喜，得知舞台搭建是兩層樓高且有樓梯，他需要挑戰體能和克服畏高症。他笑言：「真的有點擔心與舞蹈員該在哪個位置跳舞，也會加強排練和靠執生。而服裝方面，我驚那些就來那些，我不想穿黑色，但設計師卻安排黑色、金色和圓領外套。」