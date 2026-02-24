「億萬駙馬」黃浩然打卡變熱話？三父子生活貼地乘東鐵 網民識破車廂內不尋常設備

現年50歲的黃浩然，憑住電影《孤男寡女》及《新紮師妹》中「劍雄」一角走紅，之後加入TVB拍過多齡膾炙人口的劇集，包括《拳王》、《名門暗戰》、《多功能老婆》等。黃浩然靚仔有型，更是圈中好男人，他跟太太莫家嘉（Kaka）於2005年結婚，育有兩子Kayden和Ransley。黃浩然曾患上「貝賽特氏症」，病癒後特別注重健康，近日他帶同兩子，去到「東岸板道」跑步，更在東鐵的展覽車廂內打卡，想不到有網民大讚黃浩然坐東鐵，生活平民貼地，完全是美麗誤會。

黃浩然三父子跑東岸板道

黃浩然不時分享一家人的生活點滴，近日他帶了兩位囝囝，去了由堅尼地城作起點，直通到筲箕灣的「東岸板道」，三父子一起健康跑步，黃浩然戴上Cap帽及墨鏡，身穿運動背心，兩位囝囝則是同款的白色運動衫，黃浩然父子由銅鑼灣出發，沿途在不少景點打卡，包括三角天后廟船、東鐵車廂展覽，而跑到倦了，三父子就在海濱長廊的座椅上，一邊休息一邊欣賞風景，共享天倫之樂。

相關閱讀：黃浩然與富貴老婆結婚20年 直言不是別人眼中「風平浪靜」

黃浩然東鐵展覽車廂拍照

黃浩然帶囝囝跑到去灣仔海濱，並參觀鐵路迷稱為「烏蠅頭」的東鐵第二代列車，該列車退役後，其中兩節車廂安置在灣仔，開放給市民參觀，而黃浩然三父子還在車廂內合照打卡並分享至ig，想不到有網民大讚黃浩然竟然坐東鐵出入，平民貼地，又帶同兩子體驗生活。但其實他們只是在展覽車廂自拍，而且車廂內設有膠座椅，供市民休息，黃浩然父子其實並非乘搭東鐵。

黃浩然外父是億萬馬主莫英儒

黃浩然跟太太拍攝電影《新紮師妹》結緣，當時莫家嘉任職電影形象指導，而且是億元身家的馬主莫英儒千金，黃浩然外父是多家企業的董事長，地位顯赫，居住在市值港幣過億元的別墅九龍塘獨立屋，更擁有多台豪華名車，黃浩然婚後榮升億萬駙馬爺，但仍然自食其力，但至2014年，他突然因工作過勞而患上罕見的貝賽特氏症，黃浩然接受訪問時透露他因病而喉嚨潰瘍、皮膚病變、視力模糊等，現時痊癒後更加愛錫身體，帶兩子一起跑步，強身健體。

相關閱讀：49歲前TVB一線小生自爆患罕見病 喉嚨潰瘍皮膚病變視力模糊 辭演劇集即晚「被取代」