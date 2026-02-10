Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃浩然與富貴老婆結婚20年 直言不是別人眼中「風平浪靜」

影視圈
更新時間：13:45 2026-02-10 HKT
發佈時間：13:45 2026-02-10 HKT

黃浩然是圈中出名的「愛妻號」，他與家底豐厚，任職形象指導的莫家嘉（Kaka）2005年拉埋天窗，二人育有兩名兒子Kayden和Ransley，一家四口相當幸福。黃浩然在2014年患上罕見疾病，停工休養一段時間後終回歸幕前，而太太一直在身邊支持，夫妻多年來恩愛不減！日前，是他與太太結婚20周年，黃浩然直言二人經歷不少高山低谷。

黃浩然慶祝「瓷婚」

黃浩然與太太慶祝「瓷婚」，他在社交網貼出兩公婆的合照，以及一家四口的溫馨照，見兩公婆搞笑棟起腳碰「碗」飲酒，做出鬼馬的表情，黃浩然幽默寫道：「飲勝！順利『奮戰』20年！別人眼中的『風平浪靜』，事實我們經歷了無數的『高山低谷』喂，莫家嘉，希望我以後可關照你多啲，射住你！唔使你湊我咁多，飲多杯啦，唔好淨係望住我！我會繼續努力，繼續學，繼續改……老婆，繼續愛你百千萬億年，感恩有兩位公子陪我成長。」太太莫家嘉即笑說：「飲啦！唔好得個講字！畀你呃足20年！」圈中不少好友楊千嬅、黃翠如、陳敏之等都留言送上祝福，亦有不少人大讚黃浩然兩兒子旋風式長高，越大越靚仔。

