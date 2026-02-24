XODIAC 3.28海洋公園辦見面會 LEO SING率先劇透：全員秘密練兵
更新時間：18:45 2026-02-24 HKT
發佈時間：18:45 2026-02-24 HKT
發佈時間：18:45 2026-02-24 HKT
K-POP男團 XODIAC（소디엑）攜香港成員強勢回歸，人氣席捲香港，九人將於下月28日（星期六）晚上6時30分，在香港海洋公園怡慶坊舉行《XODIAC粉絲見面會·香港特別場》。門票將於本月27日上午11時起於Klook平台獨家公開發售。
XODIAC九子齊登場
XODIAC 與香港關係密切。團體自2023年出道，由九人組成，當中包括兩位香港成員SING（麥駿昇）與 LEO（李傲賢）更成為焦點，令組合在香港擁有極高人氣及親切感。過去他們曾多次來港舉辦粉絲見面演唱會（FAN-CON）及簽名會，SING與LEO更曾以「一日店長」身份舉行快閃活動，與本地粉絲保持緊密聯繫。
XODIAC設粉絲福利
是次見面會將以完整陣容登場，九位成員包括六位韓國成員LEX、HYUNSIK、BEOMSOO、WAIN、GYUMIN、DAVIN，兩位香港成員 SING、LEO，以及印尼成員ZAYYAN將全員出席。對於再度訪港，LEO與SING難掩興奮，直言：「可以返嚟香港同屋企人、朋友同樂迷見面，真係好興奮！」他們更透露，全團成員正為這次特別見面會秘密「練兵」，希望為香港樂迷帶來最親切、最有驚喜的演出。屆時 XODIAC 將帶來多首歌曲及舞蹈表演，並設有遊戲環節及粉絲互動。主辦方亦準備了豐富粉絲福利，門票分為 $1,280、$1,080、$880 及 $580 四種價位，每張門票均附送官方海報、擊掌（Hi-Touch）機會及香港場特別紀念卡一套。
最Hit
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕 用一方法即可鎖定生父
2026-02-23 19:10 HKT
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
2026-02-23 19:15 HKT
中國觀察：劉美賢母親曝光 「中功」二姐
10小時前