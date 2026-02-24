Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

汪小菲再當爸！「小馬寶」似足爸爸眼型細長 嫲嫲張蘭激讚：天降的禮物

更新時間：16:30 2026-02-24 HKT
發佈時間：16:30 2026-02-24 HKT

已故女星大S（徐熙媛）前夫汪小菲2024年二婚馬筱梅（Mandy），夫妻經過1年多的時間造人成功，春節期間，汪小菲飛來台灣陪老婆待產，也帶著母親張蘭遊玩台灣。張蘭今日（24日）欣喜宣布馬筱梅昨日（23日）生下「小馬寶」，透露娃娃哭聲宏亮、皮膚白嫩，讓她相當喜歡。

張蘭激讚馬筱梅視如己出

張蘭在影片中透露，馬筱梅懷孕10個月非常辛苦，要挺著大肚照顧繼子女玥兒、箖箖，工作上還不停歇，開直播繼續帶給觀眾精美又實用的好物，但一聲「苦」都沒喊，張蘭感到欣慰，「這樣的兒媳婦真是從天而降，蘭姐視如己出」。

張蘭感慨汪家歷經不少考驗

張蘭感慨汪家這幾年歷經不少考驗，但一家人抱得更緊，如今玥兒、箖箖也多了一個可愛的小馬寶弟弟，她也能抱孫，滿懷愉悅心情。馬筱梅十分獨立堅強，她曾透露包含月子餐、月嫂、月子中心等預約全由自己打理。在卸貨前，體重到達51公斤，足足多了7公斤，但寶寶很懂事，沒有讓她出現不適症狀。
 

「小馬寶」似足爸爸汪小菲眼型細長

馬筱梅其後亦有貼出多母子的合照，剛卸貨的馬筱梅精神不俗，「小馬寶」似足爸爸汪小菲眼型細長，鼻子小巧挺拔鼻頭圓潤有肉，擁有胖嘟嘟的臉頰。馬筱梅曾表示會在台北生產、坐月子，待在台北坐完月子後，將帶著寶寶回北京展開新生活。汪家今年在台北度過年假，汪小菲曾帶小孩逛饒河夜市，馬筱梅因為在待產，不方便出來走動，但汪小菲透露，箖箖主動說「買地瓜球回去給阿姨吃」，大讚小小年紀就十分貼心。

【文章獲TVBS新聞網授權轉載】

