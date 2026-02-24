美國名導洛連納夫婦去年洛杉磯豪宅遇害 兒子Nick否認兩項一級謀殺罪

《90男歡女愛》美國名導洛連納（Rob Reiner）和太太Michele於12月14日被女兒發現在洛杉磯豪宅遇害，二人當場證實死亡，身上有多處刀傷。警方其後拘捕他們的兒子Nick Reiner，並起訴他謀殺雙親，案件今日於洛杉磯高等法院正式開審，吸引大批媒體通宵守候。

Nick沒有穿上「防自殺背心」

32歲的Nick在被捕後，一直被還押，今日他現身法庭時已剃頭、並身穿啡色囚衣，開庭前，他只跟律師對話。今次他已沒有如首次出庭那樣，穿上「防自殺背心」。Nick最終否認兩項一級謀殺罪。洛杉磯法醫根據初步調查結果，表示洛連納夫婦死於「多次被利器傷害」。當局表示，他們在屍體被發現前幾個小時就被殺害了。 法院命令不得公布更多細節，當局沒有透露任何的殺人動機，雙方律師都不存在此案的洩密情況，一些關於謀殺案最基本的問題都沒有公開。

Nick下次審訊日期為4.29

法官宣布下次審訊日期為4月29日，屆時控方將提交證據。檢察官在庭外表示，還未決定會否要求判Nick死刑，他們仍在等待驗屍報告，但其他相關證據已全數交予辯方律師。Nick原本找來著名律師Alan Jackson任代表律師，但上月他辭任，他直言情況超出了他和他的客戶可控制範圍，並指法律道德不允許他說出原因，但在退出時，他堅決表示：「根據加州法律，Nick的謀殺罪是無罪的。」