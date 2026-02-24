《金多寶》排片風波下獲1068萬票房 翁子光被斥不愛香港電影感心灰意冷

由翁子光執導，金燕玲、鍾雪瑩、呂爵安、李尚正、楊詩敏（蝦頭）主演的2026年賀歲電影《金多寶》上映以來贏得口碑，但票房不似預期，翁子光早前在社交網發文，對排片安排表示不滿：「早上8點多及凌晨12時多，然後施捨了一場中午1時多。一部戲一天二十七場，另一部戲一天兩場。說好的港片共贏呢？不是説請大家幾部賀歲片都要一併看完嗎？」隨即引來網民熱烈討論，當中有網民撐市場決定，並勸告翁子光小心反宣傳之效。

翁子光沒有你死我活的心態

今日（24日）翁子光在社交網再度發文，指關於《金多寶》的排片，他表示不會再作任何回應，能引起討論，就留給公論，又解釋發聲表達，不是成見，只是說看到現實的感想。他說：「我也一直強調我只求生存空間，我方沒有你死我活的心態，就今年來說，我是一直安份一個第二的位置。內心感受深，主要是因為幾年來，我跟手足們在努力經營的電影品牌，致力於在大公司大集團的支配下做自己的電影，希望打出一條生路，然而本人的天真，及實況的艱難，不足為外人道。」

翁子光感謝各電影院的支持

雖然翁子光為不滿不聲而被受批評，但他表示會堅持為權利而發聲。他說：「說是什麼情緒勒索也好，說什麼輸打贏要賣慘也好，我始終堅持發聲的權利，而不享受噤聲的壓抑。然而作為一粒微塵，有太理想化的想法可能都只會被視為虛妄及無謂，再遇類似事件，特別不牽涉本人的，我都仍會盡力表達，我從來如此，硬骨頭同時是賤骨頭。我不是名人，更不是聖人，吾乃一輩子電影學生，影圈三流打工仔。惟說我不是真心愛香港電影，無疑是最誅心並令我最心灰意冷的。」縱使對排片方面有不滿，翁子光亦不忘對這次電影《金多寶》排片及宣傳工作上，特別感謝發行方MCL的努力，還有各電影院的鼎力支持。他說：「我們的入座率雖不是最高的，但我們有著不少支持我們電影的觀眾，還有陸陸續續因為口碑入場的新朋友﹗感謝﹗我們不放棄，繼續走。」

《金多寶》票房獲得1068萬

最後他更特別點名感謝朋友Kathy(火龍媽)傳給他的一句訊息留言，令他感動不已。「……你以前是翁子光，現在也是翁子光，將來也是翁子光，懂你的人自然懂你。」截至2月23日為止，《金多寶》票房獲得1068萬。反觀同期賀歲片《夜王》的票房捷捷上升，2月23日下午6時，7日票房已衝破近5,000萬。