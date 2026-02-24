《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首

現年63歲的前《歡樂今宵》台柱麥景婷，自1999年退出娛樂圈後，長居內地，近日激罕在香港露面，與當年一同經歷生死的賈思樂，以及林漪娸、廖安麗和陳敏兒等一眾好友相聚。從照片中可見，雖然已年過花甲，但麥景婷的狀態依然極佳，戴著帽子和墨鏡，星味十足，皮膚白滑緊緻，絲毫不見歲月痕跡。

麥景婷賈思樂經歷生死

在這次難得的聚會中，最矚目的莫過於麥景婷與賈思樂的同框。二人曾在1988年澳洲嚴重車禍中命懸一線，這段共同的慘痛經歷，讓他們的友誼超越了時間與距離。在合照中，麥景婷與賈思樂如「糖黐豆」般緊靠在一起，臉上掛著燦爛的笑容，對著鏡頭做出愛心手勢，深厚的感情不言而喻。雖然不常見面，但這份生死情誼早已深印在彼此的血液之中。同場的林漪娸在社交平台寫道：「相識40多年，這種友情不能用語言去表達！ Love you all !!」，這句話相信也是麥景婷與賈思樂的共同心聲。

88年澳洲車禍改變麥景婷一生

1988年麥景婷（當時名為麥麗紅）、賈思樂及余綺霞等《歡樂今宵》藝員，在澳洲拍攝外景時遭遇嚴重車禍，事件震驚整個娛樂圈。這場橫禍徹底改變了麥景婷的人生軌跡，也為余綺霞帶來了令人嘆息的一生。

余綺霞遭遇令人歎息

車禍中，余綺霞傷勢最為嚴重，昏迷一個月後才甦醒。雖然保住了性命，但她的神經線受損，導致說話能力受影響，情況如同中風。不幸的是，余綺霞在1990年更證實患上鼻咽癌，雖經積極治療，最終仍不敵癌魔，於1993年病逝，終年僅36歲。

麥景婷因車禍有不少後遺症

而麥景婷亦在這場車禍中臉頰受傷，身心均受重創。據指，由於當時未有好好療養，導致後遺症至今仍在困擾著她，包括多年的坐骨神經痛、血管不通引致的頭痛，甚至偶爾會視力不清。傷癒後，她離開了無綫電視，轉投亞洲電視，並最終於1999年退出娛樂圈。

麥景婷08年嫁呂頌賢

儘管身體承受著長期的後遺症，但麥景婷找到了屬於自己的幸福。她與男藝人呂頌賢於1994年相戀，並在2008年低調結婚，丈夫呂頌賢更為了多時間陪伴她而減少幕前工作，二人恩愛至今。

麥景婷昂然邁向人生路

2014年，在車禍發生26年後，麥景婷曾在網上發文，表示希望所有被捲入這場不幸的單位，都能放下過去，昂然向人生之路邁進。她寫道：「事件著實完全改變了我的一生⋯⋯但我相信『一切都是最好的安排』⋯⋯懷念已經遠去的故友，祝福我多位的生死之交，要幸福、健康和快樂啊！」這番話語，展現了她經歷巨變後的豁達與堅韌。

