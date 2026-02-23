炎明熹新歌奪冠首登ViuTV獻唱 新年望戒掉三心兩意 學書法訓練鎮定

「小天后」炎明熹（Gigi）離開TVB後強勢加盟新唱片公司，帶着首支單曲《風旅》重回音樂舞台，獲逾150萬點擊，更首次奪得ViuTV音樂節目的《CHILL CLUB》推介榜冠軍，Gigi更於前晚播放的《Chill Club》中亮相，並即場獻唱。撰文︰李文偉、攝影︰朱偉彥

炎明熹向目標進發

如新作《風旅》的主角走出森林展開新旅程，Gigi在新的一年向新目標進發，並恭賀大家新一年新年快樂、身體健康，龍馬精神！剛回到事業的跑道上，新年是否好忙碌？Gigi透露工作尚未排滿，但若然在工作中度過也是好好的回憶。家人遠在內地，Gigi表示已抽時間陪伴家人，「公公婆婆在石家莊，有一次事前沒有通知家人，突然回到家見到大家驚喜的臉。」Gigi笑言拜年是一件很消耗能量的事，「我性格太內向和慢熱，要拜年便會好緊張！拜完年最想在家中休息一下，要儲存一下能量，因為我沒有能量時會沒表情看起來好惡，面對親人會盡能力釋放善意，釋放完需要回家休息一下，哈哈！」

性格慢熱的Gigi坦言，拜年會好緊張。

Gigi亮相《Chill Club》唱《風旅》。

Gigi希望學書法，訓練內心更鎮定。

家人遠在內地，Gigi已抽時間陪伴家人。

炎明熹改性格陋習

問到「炎老闆」新一年大計，Gigi希望唱功繼續進步，做更多好音樂給大家，更定下目標，希望藉新的工作環境改善性格和溝通上的問題，「昨日明明覺得決定得幾好、揀好了，隔日又會想揀另一個，會介意自己經常三心兩意。雖然比以前的確進步了，但自覺仍然未夠，加上現在有自己的團隊、更覺得不可以繼續下去，有點替我的工作人員慘，可能會有種『她又來了』的感覺！希望在決策上可以更積極。」

炎明熹好重視農曆新年。

炎明熹恭賀大家新年快樂。

早前加盟新唱片公司的Gigi，盼嘗試不同曲風。

1月時，炎明熹擔任衛蘭的巡唱嘉賓。

炎明熹嘗試不同曲風

Gigi又希望在工作之間的空餘時間，繼續提升內在，「不想只是一直在工作，最後發現慢慢被掏空了。例如不斷地唱好多首歌，但原來只用一種方法去唱，希望自己可以吸收更多不同唱法，在工作上有不同的表達方式。（計劃推出幾首歌？）暫時未有定數，因為想嘗試不同曲風，最想帶出不一樣的感受給大家，雖然沒有太長遠的目標，但想嘗試的事有好多、好多！」Gigi透露正體驗不同的興趣，為音樂帶來更多刺激，「早前去學習射箭，是一項可以令身心專注的事，但未掌握到技巧。去年新年起亦學習寫書法，因工具經常被貓搗亂，所以收在床底下被『封印』了，根據我的性格，收起來不會再去碰，但我又好想去學，因書法可以訓練內心更鎮定，希望有契機取出來練習，之後便不會收起來了，哈哈！」