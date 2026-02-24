Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金像影后吳君如踩入奧斯卡 瘦到見骨令人擔心 喱士內衣騷「排骨胸」招呼攻美男神

影視圈
更新時間：14:00 2026-02-24 HKT
發佈時間：14:00 2026-02-24 HKT

影后吳君如昨日（23日）趁大年初七「人日」，在社交平台分享參加派對的照片，除吳君如一家三口外，同場還有著名導演李安，近年極欲打入荷里活的吳彥祖和太太Lisa S.、韓星柳俊烈等。吳君如留言：「人日快樂」。

吳彥祖Lisa S罕合體

吳君如與陳可辛為奧斯卡評審委員，近日到美國探望在當地讀書的女兒陳是知（Jillian），一家人度新歲外，還盛裝參與在洛杉磯奧斯卡博物館舉行的派對，與多位紅星相聚。影片中見到甚少合體露面的吳彥祖夫婦，Lisa S.穿上休閒打扮現身，狀態不錯，而吳彥祖近年發福，戴上禮帽的他飄出大叔味。

相關閱讀：「搞笑金像影后」晉身歐洲豪門？19歲女兒性感出席福布斯十大奢華晚會 顯家族地位超然

吳君如一頭清爽的金色短髮，令臉部輪廓比以往更加分明，臉頰略顯凹陷，卻氣色紅潤，與丈夫陳可辛及以熟女打扮的女兒陳是知合照時，露出燦爛笑容，看起來心情極佳，非常享受派對的熱鬧氣氛。

吳君如造型前衛搶鏡

吳君如多年前開始減磅瘦身，將近20年未有反彈。已屆60歲的吳君如身穿一套極具型格的全黑皮質套裝，外套下配搭黑色喱士低胸內衣，造型前衛搶鏡。在其中一張照片中，吳君如胸前的肋骨清晰可見，呈現出「排骨胸」的狀態，引起不少網民關注。

相關閱讀：吳君如驚爆跟31歲「兒子」公開相認 面貼面大叫：阿仔你好叻 「爸爸」同時現身一人黑晒面

